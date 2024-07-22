Почти 200 тревел-экспертов назвали самый недооцененный город мира

Италия – напоминает копилку волшебных городов. Иногда из нее можно "вытащить" нечто, на удивление, прекрасное и неизведанное. 175 тревел-экспертов назвали итальянскую Болонью самым недооцененным городом мира.

Сейчас Болонья не слишком популярна среди путешественников. В то же время ее туристический потенциал постоянно растет. Тревел-эксперт Том Марчант отметил, что по состоянию на 2024 год Болонья – одно из самых перспективных направлений мира. Именно она может "ворваться" в итальянский топ, заставив потесниться Венецию, Верону и Флоренцию.

Обратите внимание Вместо разрекламированной Сицилии: какие итальянские острова – идеальное место для отдыха

Чем славится Болонья

Стоит заметить, что Болонья имеет один из самых высоких уровней жизни на территории Италии. Город процветает, лелея собственное прошлое и прекрасно "вписываясь" в ритм настоящего. История Болоньи началась еще до нашей эры. Ее исторический центр – один из наиболее хорошо сохранившихся на территории не только Италии, но и в целом Европы. В старом городе соседствуют архитектура эпох Средневековья и Возрождения. Попадая туда, кажется, будто оказываешься за кулисами съемок исторического сериала например "Спартак" или "Борджа".



Болонья принадлежит прошлому и будущему / Unsplash

Легендой города является Болонский университет. Основанный еще в 1088 году, он является старейшим университетом в мире, который функционирует без пауз. На протяжении веков именно университет определял культурную и интеллектуальную жизнь Болоньи.

Также туристам рекомендуют посетить:

Центральную площадь и главный собор;

Базилику Сан-Петронио;

Палаццо Коммунале.

Болонья – кулинарная столица Италии

Можно изрядно удивиться, но именно Болонью считают кулинарной столицей Италии. Замечают, что в этом плане ей уступает даже Рим. Город называют "Меккой гурманов".



Многочисленные кафе – рай для гурманов / Unsplash

Кроме того, туристы хвалят комфорт и дружественность Болоньи. Замечают, что там легко найти любимую квартиру, любимое кафе, любимую кондитерскую. А местные жители встречают приятными улыбками и готовностью всегда прийти на помощь.