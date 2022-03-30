Какой доход нужно иметь в Чехии, чтобы чувствовать себя богатым: интересный опрос

Жители Чехии признались, сколько нужно зарабатывать, чтобы чувствовать себя обеспеченным в стране. Опрос провела компания Sazka.

Так, согласно результатам, среднестатистическому жителю Чехии необходимо ежемесячно получать не менее 120 тысяч крон. Такой доход позволит чувствовать себя богатым. В опросе участвовали чехи, словаки, итальянцы, немцы и финны. От каждой страны на вопросы ответили по 500 человек от 18 лет.

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Сумма 120 тысяч крон была ключевой для всех стран. Однако если ориентироваться по средней зарплате, то чехам и словакам, чтобы чувствовать себя богатыми, нужно получать в 4 раза больше средней зарплаты, тогда как финнам для этого достаточно двух средних зарплат. А вот половине итальянцев для чувства богатства нужен доход более 500 тысяч крон в месяц, что в десять раз больше средней по Италии зарплаты, – рассказала представительница компании Sazka Вероника Бриллиантовая.

Участникам опроса также задали другой интересный вопрос: чтобы они делали, выиграв 1 миллиард крон. Вот как отвечали в разных странах:

Чехия – 70% чехов продолжали бы работать;

Словакия – большинство респондентов открыли бы свое дело;

Финляндия – финны сделали бы длительный перерыв, чтобы отдохнуть и насладиться жизнью.

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