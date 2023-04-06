Какие отношения ждут Польшу и Украину после окончания войны: свежий опрос беженцев

С первых дней полномасштабного российского вторжения в Украину поляки не остались в стороне и стали помогать бежавшим от войны украинцам. Сейчас почти 90% беженцев в Польше считают, что после окончания войны польско-украинские отношения будут еще лучше.

Так, 89% вынужденных украинских переселенцев не сомневаются, что после окончания российско-украинской войны отношения между Украиной и Польшей будут лучше, чем до 24 февраля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные опроса "Военные беженцы из Украины. Год в Польше", проведенного Миграционной платформой EWL и Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета по заказу Канцелярии Премьер-министра Польши, пишет 24 канал.

Отношения между Польшей и Украиной будут только улучшаться

Авторы исследования уверяют, что это результат поддержки и солидарности польского общества с Украиной уже в первые дни российского вторжения.

У многих поляков и сейчас живут беженцы из Украины. Например, многодетные женщины, которым сложно арендовать жилье за свой счет. Нам известны примеры, когда женщины с севера или юга Украины уже вернулись домой, когда там стало более-менее безопасно, но зимой из-за усиленных обстрелов и отключения света снова поехали в польские семьи, которые уже их принимали и пригласили переждать сложное время. Все это укрепляет отношения между странами на человеческом уровне,

– говорит глава правления Миграционной платформы EWL Анджей Коркус.

При этом только 6% респондентов считают, что отношения между Польшей и Украиной не изменятся.

Опрос "Военные беженцы из Украины. Год в Польше" проходил 10 – 16 февраля 2023 года. В исследовании приняли участие 400 граждан Украины в 34 польских городах, приехавших в Польшу после 24 февраля 2022 года.