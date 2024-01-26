И снова забастовки: еще несколько стран предупреждают о перебоях с транспортом в январе

Похоже, что забастовки работников транспортной отрасли становятся новой реальностью. В нескольких европейских странах они будут продолжаться в январе.

У туристов могут возникнуть серьезные проблемы с поездками и перелетами на территории Европы в этом месяце. В некоторых странах профсоюзы анонсировали дополнительные забастовки в январе. Далее расскажем, где и когда нужно быть готовыми к задержкам и отменам транспорта.

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Германия

В Германии началась забастовка железнодорожников, которая может стать самой длинной в истории. Утром 24 января машинисты прекратили работу. Обещают, что забастовка продлится 6 дней – до 29 января. Некоторые рейсы выполняются, но с большими задержками.

Немецкий союз машинистов (GDL) не согласился на предложение железнодорожной компании Deutsche Bahn. Они требуют для себя повышения заработной платы и сокращения рабочих часов. Министр транспорта ФРГ Фолькер Виззинг назвал такое поведение железнодорожников безответственным.

Великобритания

Транспортные протесты продолжается и в Великобритании. Профсоюз Aslef, который объединяет машинистов страны, призывает к регулярным забастовкам. Следующий запланирован с 30 января до 5 февраля. Проблемы с поездами могут быть у таких операторов: Avanti West Coast, CrossCountry, GTR, LNER, East Midlands Railway, West Midlands Trains, Southeastern и SWR.

Финляндия

Общенациональную забастовку также объявили и в Финляндии. Ее анонсировали на 1 февраля. Власти предупреждают, что в этот день все аэропорты страны будут закрыты. Поэтому туристам советуют изменить бронирование.

В этот день в Финляндии прекратят работу не только аэропорты. Будут бастовать работники различных отраслей. Поэтому могут возникнуть проблемы с работой супермаркетов, гостиниц, банков и других учреждений.

Италия

А накануне закончилась суточная забастовка работников общественного транспорта Италии. Работа автобусов, трамваев и метро в разных городах страны была затруднена. Также к протестам подключились итальянские авиадиспетчеры. Это стало причиной задержек рейсов.

В 2024 году в работе поездов в Германии будут регулярные сбои

В этом году в ФРГ участятся забастовки железнодорожников. Поэтому транспортные сбои, задержки и отмены станут новой нормой для немцев.

Профсоюзы машинистов требуют значительного повышения зарплат, а Deutsche Bahn не идет на их условия. Транспортные забастовки в Германии начались более года назад. Но проблемы работников отрасли они так и не решили.