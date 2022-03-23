В каких европейских странах можно обменять наличную гривну: список банков

Еще в нескольких странах Европы украинские беженцы получили возможность обменять ввезенные наличные гривны на местную валюту.

Полезную информацию о денежных операциях собрали в Независимой ассоциации банков Украины.

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Если вы находитесь в Украине, но планируете выезжать в ЕС, лучше преждевременно позаботиться о том, чтобы иметь валюту или все средства перевести на карточный счет. Специалисты не рекомендуют вывозить наличную гривну за границу. Но если уж так случилось и вы по разным причинам оказались в Европе с наличкой на руках, рассказываем, как обменять ее на местную валюту.

Где обменять гривны на валюту: список банков в разных странах

Австрия

Raiffeisen bank – обменять гривны можно до 500 евро в эквиваленте в день (на одного человека). Для совершения операции вам понадобится украинский загранпаспорт.

– обменять гривны можно до 500 евро в эквиваленте в день (на одного человека). Для совершения операции вам понадобится украинский загранпаспорт. Erste Bank Oesterreich – на одного человека можно обменять украинские деньги на сумму до 300 евро.

Румыния

Banca Comercială Română – обменять на румынские леи украинские гривны можно в размере до 1 000 RON на одного человека с загранпаспортом.

Молдова

OTP Bank – обмен гривны на молдавские леи в размере до 3000 гривен на одного человека в день. С собой нужно иметь загранпаспорт.

Список и адрес всех отделений банков, где принимают гривны

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