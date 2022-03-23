В каких европейских странах можно обменять наличную гривну: список банков
23 марта 2022 , 15:47Читати новину українською
Источник:Независимая ассоциация банков Украины
Еще в нескольких странах Европы украинские беженцы получили возможность обменять ввезенные наличные гривны на местную валюту.
Полезную информацию о денежных операциях собрали в Независимой ассоциации банков Украины.
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Если вы находитесь в Украине, но планируете выезжать в ЕС, лучше преждевременно позаботиться о том, чтобы иметь валюту или все средства перевести на карточный счет. Специалисты не рекомендуют вывозить наличную гривну за границу. Но если уж так случилось и вы по разным причинам оказались в Европе с наличкой на руках, рассказываем, как обменять ее на местную валюту.
Где обменять гривны на валюту: список банков в разных странах
Австрия
- Raiffeisen bank – обменять гривны можно до 500 евро в эквиваленте в день (на одного человека). Для совершения операции вам понадобится украинский загранпаспорт.
- Erste Bank Oesterreich – на одного человека можно обменять украинские деньги на сумму до 300 евро.
Румыния
- Banca Comercială Română – обменять на румынские леи украинские гривны можно в размере до 1 000 RON на одного человека с загранпаспортом.
Молдова
- OTP Bank – обмен гривны на молдавские леи в размере до 3000 гривен на одного человека в день. С собой нужно иметь загранпаспорт.
Список и адрес всех отделений банков, где принимают гривны
- Вена (Австрия): https://cutt.ly/4SDe7Qh
- Зальцбург (Австрия): https://cutt.ly/8SDrt4k
- Каринтия (Австрия): https://cutt.ly/vSDraLG
- Бургенланд (Австрия): https://cutt.ly/RSDrjTb
- Молдова: https://cutt.ly/3SDrvXk
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