Вечеринка на Санторине и атмосфера Бали: какие тревел-тренды диктует лето 2024

Лето 2024 года будет напоминать пляжную вечеринку. Наконец-то можно окончательно забыть обо всех ограничениях из-за пандемии коронавируса и отдохнуть на полную. Тревел-эксперты уже назвали главные тренды сезона.

Летом 2024 года туристы будут охотиться за яркими впечатлениями. Запросы на приключенческий туризм выросли фактически на 50%. Людям нужно еще больше адреналина.

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Также туристов очень интересуют различные тайны и загадки. Места полны магии, очарования и чудес из года в год не теряют своей актуальности. Каждый из современных путешественников хочет почувствовать себя Одиссеем, который видит неизведанное и переживает события, достойные легенд.

Кроме того, молодежь по-прежнему влюблена в дорожные истории. Долго путешествовать на машине с друзьями, останавливаться на кемпингах, ужинать при свете звезд, ночевать в палатках и исследовать новые маршруты.



Путешествия в трейлерах не теряют актуальности / Unsplash

Что больше всего будет интересовать путешественников летом 2024 года:

лондонский образ жизни;

южноафриканская еда;

вечеринка на Санторине;

ночная жизнь Гоа;

лето в Бразилии;

атмосфера Бали;

история Мьянмы;

сельская Индия;

культура Сингапура.

Стоит заметить, что бронировать отели и билеты для летнего отпуска нужно уже. По словам тревел-экспертов, сейчас даже немного уже поздно. "Золотое время" для планирования летнего путешествия было в марте-апреле. Однако если еще планируете отдыхать, медлить с бронированием жилья и билетов точно не стоит.