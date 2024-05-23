Трудоустройство украинцев в Германии: какие шансы у беженцев найти работу

В ФРГ находится немалое количество украинских беженцев. Очевидно, находясь в чужой стране, люди нуждаются в стабильной работе и доходе. Не в каждом государстве украинцам легко найти работу, но это не про Германию.

Согласно недавнему опросу, проведенным Институтом исследований рынка труда и профессий (IAB), немецкие эксперты рынка труда оптимистично оценивают перспективы трудоустройства украинских беженцев в среднесрочной перспективе. В то же время более 40% центров занятости не имеют достаточно персонала для консультирования беженцев.

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Какие шансы у украинцев найти работу в Германии?

Институт исследований рынка труда и профессий обнародовал результаты оценки немецкими центрами занятости перспектив трудоустройства украинских беженцев на немецком рынке труда. В опросе приняли участие 256 центров занятости, что составляет 63% респондентов.

Результаты исследования следующие:

80% центров занятости соглашаются с утверждением, что беженцы из Украины имеют хорошие возможности трудоустройства в Германии в среднесрочной перспективе.

74% предполагают, что украинцам легче интегрироваться на рынке труда, чем многим другим беженцам.

56% центров занятости указали, что украинские беженцы имеют знания и навыки, актуальные для рынка труда.

В то же время было обнаружено, что 28% центров занятости оптимистично оценивают перспективы трудоустройства украинских беженцев в своих отраслях. Однако, значительная часть представителей центров занятости лишь частично соглашается с этим прогнозом.

В первом квартале 2023 года примерно 43% центров занятости испытывают нехватку кадров, что препятствует их способности предоставлять услуги по консультированию и трудоустройству беженцев.

Некоторые районы Германии не хотят принимать украинцев

В Германии постоянный приток мигрантов остается насущной проблемой. Ведь это создает значительные вызовы для местной власти, которая пытается справиться с непредсказуемым ростом населения.

В последнее время интеграция новоприбывших беженцев вызывает трудности, что приводит к растущему нежеланию принимать новых беженцев. Существуют ограниченные возможности размещения украинских беженцев.