Финансы, язык и не только: какие проблемы возникают у украинцев в странах Балтии

Страны Балтии - Литва, Латвия и Эстония - активизировали усилия по предоставлению временной защиты и гуманитарной поддержки более 150 000 украинцев. Эти страны могут похвастаться одним из самых высоких показателей соотношения количества украинских беженцев к населению в Европейском Союзе.

С какими проблемами сталкиваются украинцы в странах Балтии через два года войны – ниже в материале!

Читайте также На 10 месяцев: еще одна страна ЕС продлила временную защиту для украинцев

С какими проблемами сталкиваются украинцы?

75% украинских беженцев намерены вернуться на Родину, когда это будет безопасно. Около 17% еще не определились.

Такие данные показал опрос потребностей и намерений украинских беженцев войны в 2023 году, проведенный Вильнюсским офисом Международной организации по миграции (МОМ Литва). Исследование с 2023 года проводилось в странах Балтии 4 раза.

Итоговые результаты в Литве схожи с данными в других странах Балтии.

По интеграции украинцев, мы видим, что в других странах Балтии, где также проводятся исследования, вызовы, с которыми сталкиваются беженцы, принципиально не отличаются,

– говорит глава МОМ в Литве Эйтвидас Бингелис.

В Литве на первом месте среди проблем для украинцев – финансовая стабильность (25% опрошенных), так же и в Латвии (38%), а в Эстонии – языковой барьер (42%).

Заметим, в соседних странах украинцы также сталкиваются со сложностями, связанными с долгосрочной арендой жилья (в Латвии – 17%; в Эстонии – 21%) и проблемами трудоустройства (в Латвии – 31%; в Эстонии – 33%).

Какую помощь больше всего получили украинские беженцы

По данным организации, формы помощи в странах Балтии были в основном похожими. Участники опроса указали, что больше всего поддержки они получили в виде пищевых продуктов.

С какими проблемами украинцы сталкиваются в Латвии / Фото Unsplash

Кроме того, большинство опрошенных украинцев отметили, что пользуются бесплатным транспортом и финансовой поддержкой.

По данным организации, остается важной потребность в лекарствах (19%), средствах личной гигиены (16%) и одежде (14%).

Заметим, за два года с начала войны в Украине в Литву прибыло почти 84 000 украинцев. По данным Евростата, в Литве остаются почти 75 тысяч беженцев, в Латвии – почти 44 тысячи украинцев, в Эстонии – почти 36 тысяч человек из Украины.