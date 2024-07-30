Изменение правил: как украинцам в Польше не потерять статус PESEL UKR

В Польше значительное количество граждан Украины легально проживает на основании статуса временной защиты. Недавно он был продлен до 30 сентября 2025 года.

Статус подтверждается номером PESEL UKR, который могут аннулировать при выезде из страны. Что делать, чтобы не потерять статус UKR и как его можно восстановить – читайте далее в материале.

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Какие правила получения номера PESEL UKR?

На статус временной защиты имеют право граждане Украины, которые прибыли на территорию Польши с 24 февраля 2022 года и заявили о намерении остаться в этой стране.

В Пограничной службе Польши обращают внимание, что с 1 июля действуют следующие правила для оформления:

По прибытии в Польшу лица обязаны явиться в муниципальный орган власти с действительным проездным документом, чтобы подать заявление на получение номера PESEL и статуса UKR.

Номера PESEL, присвоенные до 1 июля 2024 года без статуса UKR, теперь получат статус UKR по заявлению. Эта важная информация будет внесена в центральный реестр данных любым муниципальным органом.

Лица с имеющимся номером PESEL, которые подтвердили свою личность с помощью документа, отличного от проездного документа, теперь обязаны в течение 60 дней посетить местный муниципалитет, чтобы подтвердить свою личность с помощью действительного проездного документа, например, загранпаспорта.

Что делать при пересечении границы, чтобы не потерять статус UKR?

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Пограничная служба Польши разъяснила, что лица, которые въезжают в страну без надлежащей регистрации во время пограничного контроля в связи с военными действиями или через неконтролируемую границу, должны обратиться за помощью в местные органы власти, чтобы восстановить свой статус беженца.

Власти гмины регистрируют данные, чтобы переназначить статус UKR. Если человек подтвердит, что его пребывание за пределами Польши не длилось более 30 дней или не было других обстоятельств, которые бы оправдывали потерю статуса UKR, то власти восстановят его.

Лица, желающие въехать в Польшу, должны иметь электронный документ от Diia.pl. Этот документ, предъявлен вместе с действительным проездным документом, предоставляет украинцам возможность многократного пересечения границы без необходимости получения визы. Отсутствие этого электронного документа может привести к потере статуса украинца.