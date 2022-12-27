Очереди на границе со странами ЕС: какая ситуация на фоне зимних праздников

Украинцы возвращаются домой, чтобы провести рождественско-новогодние праздники вместе со своими родными и близкими. Об оперативной ситуации на границах с европейскими странами и Молдовой рассказали в ГПСУ.

Так по словам пресс-секретаря Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, пассажиропоток в последние дни достаточно динамичен, сообщает 24 канал. Это связано, прежде всего, с рождественскими праздниками.

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Динамика пересечения украинской границы на фоне праздников

Если в начале прошлой недели, а именно в понедельник и вторник (19 – 20 декабря), пассажиропоток оставался на постоянном уровне и составлял 85 тысяч человек в сутки в обоих направлениях, то уже в среду – четверг количество пересечений возросло до 100 тысяч человек в сутки. В пятницу и субботу, в свою очередь, зафиксировано 120 тысяч человек, которые пересекли украинскую границу.

При этом отсутствует значительное преимущество между выездом украинцев за пределы Украины и въездом в страну. Только за последние два дня (25 – 26 декабря) на территорию Украины прибыло на 10 тысяч человек больше, чем выехало из нее.

Ситуация с очередями на украинской границе

По состоянию на 15:00 – 16:00 27 декабря нет очередей на украинских пунктах пропуска, граничащих со странами ЕС и Молдовой. Однако ближе к вечеру фиксируется незначительное увеличение желающих пересечь границу.

Не исключено, что к Новому году динамика въезда / выезда начнет снова расти, но на 31 декабря и 1 – 2 января следует ожидать, что интенсивность пересечения границы украинцами существенно снизится.

С 24 февраля украинскую границу пересекло 28 миллионов человек. При этом большинство пересечений приходится на украинско-польский участок границы.