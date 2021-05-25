Какие направления для обучения в Польше являются наиболее перспективными

В польских высших учебных заведениях получают образование немало иностранцев, в том числе и украинцев. Многие из них стремятся найти в Польше работу после получения диплома. Поэтому важно знать, в каких областях есть достаточное количество вакансий для молодых специалистов.

Самый высокий уровень безработицы в Польше зафиксирован среди молодежи. Это связано с тем, что многие люди без опыта работы не могут выгодно трудоустроиться. Поэтому важно выбрать тот факультет для получения образования, который повысит шансы на нахождение работы. В Польше есть несколько сфер, которые дарят неплохие перспективы.

Интересно Какие зарплаты получают украинские мигранты в Польше: исследование

Филология

В Польше перспективно заниматься изучением иностранного языка. Причем необязательно английского.

Самыми популярными иностранными языками при приеме на работу в Польше сегодня считаются: немецкий, французский, испанский и скандинавские языки. Также на рынке труда существует дефицит работников со знанием латышского и эстонского языков. А еще большой популярностью сейчас пользуются: хинди, китайский, корейский, арабский и турецкий.

Причина такой ситуация в том, что крупные международные компании стремятся вести бизнес не только с англоязычными странами. Соответственно, им нужен персонал, обладающий теми языками, что и их иностранные партнеры.

Перспективным направлением для обучения в Польше считается филология / Фото Unsplash

Медицина

Пандемия еще раз подчеркнула важность профессий, связанных с медициной. Дефицит врачей в Польше оценивается в 30-50 тысяч человек. Такая же ситуация с медсестрами и акушерками.

Поскольку в Польше не хватает медиков, страна готова создавать рабочие места для иммигрантов. Польша уже упростила условия получения работы для медиков-иностранцев. Учитывая такую ситуацию, получать профессию врача в Польше сейчас очень выгодно.

Перспективным направлением для обучения в Польше считается медицина / Фото Unsplash

Политехнические вузы

Politechnika z gwarancją pracy – это специальные программы обучения, предполагающие, в случаях удачного окончания вуза, трудоустройство в конкретной компании. Конечно, на первых порах финансовое вознаграждение молодого работника будет небольшое, но это возможность получить необходимый опыт для дальнейшего профессионального развития.

Из основных направлений следует выделить: электротехнику, автоматику и робототехнику, строительство, энергетику, электронику и материаловедение.

Перспективным направлением для обучения в Польше считается инженерия / Фото Unsplash

ИТ

Информационные технологии во всем мире развиваются стремительными темпами. Польша не является исключением. За время пандемии спрос на ИТ-специалистов вырос. Что важно, ИТ-компании не против брать на работу студентов и людей без опыта. Поэтому молодые люди с образованием в сфере компьютерных наук имеют в Польше много преимуществ.

Перспективным направлением для обучения в Польше считаются компьютерные науки / Фото Unsplash