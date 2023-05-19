Париж даже не вошел в список: определены лучшие места в мире для романтического отдыха
Источник:Express
Куда бы вы ни отправились в путешествие со своей половинкой, любая поездка почти всегда гарантирует обмен увлекательными впечатлениями и возможностью узнать что-нибудь новое друг о друге. Впрочем, направление тоже занимает не последнее место в этом списке.
Так считают и специалисты команды StressFreeCarRental.com. Они назвали список из семи самых романтичных мест в мире для романтического отдыха.
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Исландия – лучшее место для романтики
Исландия с ее уникальными природными ландшафтами заняла первое место в рейтинге как идеальное для ищущих приключений вместе.
Исследование удивительных ледников, водопадов и лавовых полей, а также завершение дня наблюдением за северным сиянием совершит путешествие с любимым человеком очаровательным. Туристы также могут отправиться в Голубую лагуну, чтобы получить уникальный романтический опыт на открытом воздухе,
– отмечают эксперты.
На втором и третьем местах оказались более очевидные романтические направления – итальянская Венеция и французская Ницца.
В первом случае город с его ошеломляющей архитектурой и многочисленными водными каналами предлагает туристам идеальные условия для романтических прогулок, а во втором случае – у влюбленных лучшие условия для пляжного отдыха.
Живописные пейзажи Исландии / Фото UnSplash
7 самых романтичных мест для отдыха в мире
- Исландия.
- Венеция, Италия.
- Ницца (Франция).
- Остров Скай (Шотландия).
- Остров Гамильтон (Австралия).
- Нью-Йорк (США).
- Севилья (Испания).
Интересно, что в этом рейтинге не нашлось места общепризнанной столице любви – городу Париж во Франции.