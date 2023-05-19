Так считают и специалисты команды StressFreeCarRental.com. Они назвали список из семи самых романтичных мест в мире для романтического отдыха.

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Исландия – лучшее место для романтики

Исландия с ее уникальными природными ландшафтами заняла первое место в рейтинге как идеальное для ищущих приключений вместе.

Исследование удивительных ледников, водопадов и лавовых полей, а также завершение дня наблюдением за северным сиянием совершит путешествие с любимым человеком очаровательным. Туристы также могут отправиться в Голубую лагуну, чтобы получить уникальный романтический опыт на открытом воздухе,

– отмечают эксперты.

На втором и третьем местах оказались более очевидные романтические направления – итальянская Венеция и французская Ницца.

В первом случае город с его ошеломляющей архитектурой и многочисленными водными каналами предлагает туристам идеальные условия для романтических прогулок, а во втором случае – у влюбленных лучшие условия для пляжного отдыха.

Живописные пейзажи Исландии / Фото UnSplash

7 самых романтичных мест для отдыха в мире

Исландия. Венеция, Италия. Ницца (Франция). Остров Скай (Шотландия). Остров Гамильтон (Австралия). Нью-Йорк (США). Севилья (Испания).

Интересно, что в этом рейтинге не нашлось места общепризнанной столице любви – городу Париж во Франции.

Обратите внимание: британские журналисты составили рейтинг самых здоровых городов мира. Для этого проанализировали климат, уровень загрязненности воздуха, качество воды и продуктов. Кто возглавил список и где можно отдохнуть с пользой для здоровья, рассказываем дальше.