Искусственный интеллект определил, какая страна будет самой популярной для путешествий в 2024 году

Сразу четыре региона Италии попали в первую десятку прогнозируемо самых популярных туристических направлений на следующий год. Такое предсказание о путешествиях создал искусственный интеллект.

Италия уверенно получает статус самой популярной страны для поездок в следующем году. По крайней мере, по версии ИИ. Какие направления будут самыми привлекательными в 2024-м – узнаете дальше.

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ИИ сделал прогноз для туристов

Список наиболее популярных стран составили аналитики компании Mabrian. Они с помощью искусственного интеллекта исследовали разговоры о путешествиях в социальных сетях в период с января по октябрь 2023 года.

В ходе исследования было проанализировано более 380 миллионов упоминаний туризма, чтобы определить, какая мотивация у путешественников. Популярность нестандартных путешествий, таких как активный туризм, исследование природы и гастротуризм, выросла на 8% с 2019 года. Но культурный туризм до сих пор остается основной мотивацией для путешественников, посещающих Европу.

Чтобы выяснить, какие страны будут самыми популярными в 2024 году, эксперты Mabrian проанализировали направления с наибольшим спросом на необычные мероприятия и постоянным интересом к культурному туризму. Также исследователи обратили внимание на международное воздушное сообщение и доступность авиаперелетов в те или иные популярные страны.

Италия – номер один

Италия возглавила список со своими четырьмя потенциально популярными регионами для туристов. Итальянский Пьемонт на севере страны занял первое место благодаря идеальному сочетанию культуры, природы и гастрономии.

Ежегодная ярмарка белых трюфелей в Альбе, виноградники Ланге и склоны горнолыжного курорта Виа Латтеа могут заинтересовать многих путешественников в 2024 году. А международный аэропорт Турина позволяет легко добраться до региона Пьемонт со всех уголков мира.

Среди других итальянских регионов в ТОП-10 самых популярных туристических мест попали Кампания, Ломбардия и Эмилия-Романья. Поэтому Италия однозначно лидирует среди потенциальных направлений для путешествия в Европу.

Итальянский Пьемонт привлекает путешественников природой и виноградниками / Фото Unsplash

Какие еще европейские страны привлекают туристов в 2024 году

Французский регион Новая Аквитания занимает второе место в списке самых популярных направлений в следующем году. Здесь туристов больше всего интересует вино, еда и природа. Этот юго-западный регион, известный своими устрицами и виноградниками Бордо, также идеально подходит для пеших прогулок и горных спусков в Пиренеях.

На третьем месте за баланс между культурой и природой оказалась Восточная Англия. К достопримечательностям региона (а это лучшие музеи Кембриджа и спокойные реки Норфолк-Бродс) легко добраться из Лондона и других международных аэропортов.

Восточная Англия также в планах туристов на следующий год / Фото Pexels

Четвертое место в списке самых популярных перспективных направлений на 2024 год заняла французская Окситания. На региональном поезде liO посетители могут открыть фруктовые сады, пешеходные маршруты в Ле-Пюи-ан-Веле и Лангедокский канал, внесенный в список ЮНЕСКО. В регионе также расположены несколько крупных городов, таких как Монпелье и Тулуза.