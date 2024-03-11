Отели в воздухе: как выглядят скрытые номера в самолетах, о которых не знают пассажиры

Заходя на борт широкофюзеляжного самолета, большинство пассажиров даже не догадывается, что такие авиалайнеры имеют скрытые гостиницы. Называются они "crew rest area".

Апартаменты не похожи на номера отеля категории 5 звезд. Здесь нет окон, низкие потолки, зато есть спальные места и звукоизоляция, которые позволяют отдохнуть во время длительных перелетов.

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Скрытые отели в самолетах, о которых не знают пассажиры

Crew rest area – это зона отдыха экипажа, которая предназначена только для пилотов и бортпроводников. Располагаться такой себе отель в воздухе может где угодно, и вход туда тоже хорошо замаскирован.

Например, в широкофюзеляжном авиалайнере Boeing 787 British Airways или Korean Air два отсека со спальными местами для экипажей находятся над потолком пассажирского салона.

Комната отдыха экипажа в Boeing 777-200ER МАУ похожа на капсульный отель / Фото avianews.com

В Boeing 777, который использовала украинская авиакомпания МАУ, зона отдыха пилотов и бортпроводников находится под полом. Вход в нее выглядит как кабинка туалета, однако за дверью не уборная, а лестница вниз.

Лестница в комнату отдыха на борту Boeing 777-200ER МАУ / Фото: avianews.com

Зона отдыха экипажа позволяет всегда иметь на борту персонал, что отдохнул. Очевидно, это положительно сказывается на безопасности полетов. Пока одни пилоты управляют самолетом, другие спят или просто дремлют.

Комната отдыха экипажа в Boeing 787 Korean Air / Фото Paul Thompson

Заметим, авиаперелеты считаются самым безопасным видом транспорта. А 2023 год был лучшим за всю историю безопасности полетов.