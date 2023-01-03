В Кракове водители смогут проверить онлайн, есть ли свободные места на парковках

В Управлении общественного транспорта работают над системой информирования о занятости парковочных мест на городских паркингах. Кроме того, на улицах Кракова разместят специальные табло уже в этом году.

Советник Лукаш Сек отметил, что городскими автостоянками на пересадочных узлах в большинстве своем пользуются люди, которые позже пересаживаются на общественный транспорт. В этой ситуации необходимо правильно рассчитать время поездки, а водителя убедить, что на парковке есть свободное место, уверен чиновник.

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Как проверить количество свободных мест на краковских паркингах

Местный чиновник поинтересовался у властей Кракова, планируется ли внедрение системы информирования о количестве свободных мест на отдельных автостоянках. Речь идет о приложении или сайте, на котором могут появиться такие данные.

Чиновники напомнили, что уже сейчас можно проверить количество свободных мест на определенной парковке в приложении Małopolska Karta Agglomeracyjna. Правда, это ограничено автостоянками P&R Czerwony Maki, Kurdwanów, Mały Płaszów и Nowy Bieżanów.

В Кракове появятся специальные информационные табло для водителей / Фото LoveKraków

Продолжаются работы, позволяющие непосредственно просматривать текущую занятость мест на этих автостоянках также на сайте ZTP,

– говорят в администрации Кракова.

Кроме того, на главных дорогах города появятся табло, в режиме реального времени отображающие текущее количество мест на паркингах. Администрация города отмечает, что в будущем эта информация также может быть доступна компаниям, разрабатывающим приложения.