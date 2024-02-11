Меньше нуждаются в помощи: как украинцы интегрировались в Эстонии

Украинские беженцы в Эстонии хорошо интегрировались и теперь больше нуждаются в помощи с долгосрочными проблемами. На поддержку украинцев в 2024 году общественные организации страны потратят почти 10 миллионов евро.

Ожидается, что количество украинцев, обратившихся в Эстонии за временной защитой, в этом году достигнет 55 тысяч человек. Об этом заявила представитель УВКБ ООН в странах Северной Европы и Балтии Анника Сандлунд.

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Как украинцы интегрировались в Эстонии?

С начала войны за временной защитой в Эстонии обратились более 50 000 украинцев. За два года планы и потребности беженцев изменились.

Меняется то, что нам не нужно предоставлять столько прямой материальной поддержки. Зато изучение языка, психическое здоровье, обучение профессиональных навыков и общее образование являются ключевыми вопросами,

– рассказала эксперт.

По словам Сандлунд, Эстония достигла определенных успехов в интеграции беженцев, потому что много украинских детей учится в эстонских школах. По сравнению с другими странами, в Эстонии наибольшее количество детей из Украины, которые нашли путь в местные школы – 93% всех детей-беженцев. Во многих других европейских странах меньше половины.

Также многим взрослым украинцам удалось найти работу в Эстонии. Это не 100%, но большинство украинских беженцев – это женщины с детьми. Многие из них не работали бы в своей стране, потому что есть дети, о которых нужно заботиться.

Одной из причин удачного трудоустройства является то, что многие украинцы говорят на русском языке. Но в то же время это может создать напряжение в обществе, считает представительница УВКБ ООН. Также интеграции может помешать усталость от войны, особенно когда ситуация в Украине начинает казаться людям безнадежной.