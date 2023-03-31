Поиск работы в Польше: как украинцам зарегистрироваться в центре занятости

Чтобы быстрее адаптироваться в Польше и начать самостоятельно себя обеспечивать за границей, нужно найти работу. Вакансии можно просматривать на специальных сайтах и тематических страницах в соцсетях.

Кроме этого, украинцы, въехавшие в соседнюю страну в период с 24 февраля 2022 года и сейчас легально там проживающие, имеют упрощенный доступ к рынку труда. Поэтому могут зарегистрироваться в центре занятости как безработные или лица, ищущие работу. Сегодня рассказываем, какие для этого нужно пройти этапы.

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Как зарегистрироваться в центре занятости Польши: инструкция для украинцев

Сначала нужно вернуться в уездный отдел бюро занятости, по месту постоянной или временной прописки, а если его нет – в уездное бюро занятости по месту деятельности. Также можно обратиться в Центр по обслуживанию граждан Украины. В Варшаве он находится на ul. Marszałkowska, 77/79.

Вам предложат заполнить две анкеты. В первой необходимо указать паспортные данные, информацию об образовании, опыте работы, навыках, семейном положении, возможные ограничения в работе по состоянию здоровья. Вторая анкета состоит из вопросов о доходах, социальных выплатах, деятельности ФЛП, судимости и другие.

Далее вашу анкету проверят и зарегистрируют и назначат дату обязательной следующей встречи. Если до этого момента претендент не найдет работу, управление занятости попытается организовать стажировку или переобучение. Предложения с вакансиями будут поступать на электронную почту.

Вы также сможете получать пособие по безработице. Однако для ее начисления нужно официально проработать в Польше не менее 12 месяцев и получать не менее минимальной зарплаты, с которой работодатель отчислял налоговые взносы.