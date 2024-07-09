Эксперт по этикету рассказал, как правильно есть круассан в Париже: лайфхак оценили не все

Продегустировать круассаны – must have во время путешествия в Париж. Эксперт по этикету Уильям Хэнсон раскрыл "золотое правило", как правильно есть любимое кондитерское изделие. Пользователи сети не оценили и раскритиковали его.

Хенсон часто делится советами в своем тиктоке. Для видео с круассаном он купил себе один и наслаждался им в роскошном кафе.

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Почему совет Хэнсона не оценили

В своем видео эксперт неожиданно объявил войну... сливочному маслу. И дело не в том, что оно – вроде бы не подходит к круассану. До такого даже Хэнсон не додумался. Вместо этого он посоветовал не класть масло на круассан.

Круассан сделан из сливочного масла, поэтому не нужно класть больше сверху! Лучше взять джем или мармелад,

– рассказал эксперт.

Кроме того, он раскритиковал привычку людей макать выпечку в кофе или чай. Хотя при этом Хенсон признал, что так делают во Франции, которую справедливо считают страной круассанов.

Хенсон рассказал, как правильно есть круассаны: смотрите видео

Советы Хэнсона оценили не все. Люди справедливо заметили: если к круассану приносят масло, значит, их можно сочетать. Один из пользователей сети даже написал: "Извини, Уильям, но я всегда добавляю масло в свой круассан. Можете называть меня язычником".