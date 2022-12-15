Иностранцы могут онлайн подать заявление на Карту побыту: какие услуги предлагает новый сервис
Источник:Moduł Obsługi Spraw
В Польше упростили процедуру подачи заявок на получение Карты побыту. Управление по делам иностранцев представили новый сервис, позволяющий сделать это онлайн.
Так, заполнить и отправить заявление (wniosek) на получение вида на жительство в Польше можно в Модуле обслуживания дел (MOS), доступном по ссылке. Сервис имеет 7 языковых версий, в том числе и украинскую.
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Кроме того, MOS поможет заявителю правильно подготовить все необходимые документы, а также предоставит информацию о миграции.Примите во внимание! Если иностранец подал заявление и уже ожидает Карту побыту, ему не нужно подавать новую заявку через MOS.
Какие услуги доступны в сервисе подачи заявок на Карту побыту
- Иностранцы могут заполнить онлайн-формы заявлений на получение разрешения на временное или постоянное пребывание (карты побыту) и отправить их соответствующему воеводе;
- Проверить возможности пребывания в зависимости от ситуации, в которой находится иностранец;
- Получить информацию о процедурах, регулирующих вопросы въезда в Польшу, пребывания и выезда иностранцев из страны;
- Узнать информацию о наиболее распространенных ошибках на разных этапах подачи документов;
- Получить доступ к контрольным спискам процедур, чтобы убедиться, что все шаги сделаны правильно;
- Получите формы заявлений для заполнения в электронном виде.
Электронная версия заявки, заполненной в MOS, должна быть напечатана, подписана и подана во время личного визита в Воеводское управление. В будущем на портале планируется оставить заявления только в электронном виде.