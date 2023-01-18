Во всем общественном транспорте Праги появились терминалы бесконтактной оплаты проезда

Теперь жителям Праги не придется в последнюю минуту искать, где купить билет на общественный транспорт. В каждом пражском автобусе, электробусе или троллейбусе были установлены терминалы, с помощью которых пассажиры могут рассчитаться за проезд на месте.

Так, уже с 16 января пассажиры всего общественного транспорта Праги могут воспользоваться терминалами бесконтактной оплаты проезда. Известно, что Пражская транспортная компания с осени 2022 года во всех своих автобусах, электробусах и троллейбусах установила 1200 терминалов самообслуживания. До этого они были установлены только в трамваях и вестибюлях метро.

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Как работают терминалы самообслуживания в пражском транспорте

Пассажиры могут приобрести в терминалах билеты на отдельные поездки и краткосрочные билеты на пересадку в пределах Праги (для зон P, B и 0) как на поездку продолжительностью 30 или 90 минут, так и на 24 часа, включая вариант со льготным тарифом.

Вместе с тем, жителям и гостям Праги больше не нужно в транспорте компостировать билеты, которые напечатали терминалы после оплаты, поскольку на них уже будут указаны дата и время действия.

В каждом автобусе, электробусе или троллейбусе терминалы самообслуживания расположены одинаково у другой двери. Пассажиры могут купить у них билеты на 30 или 90 минут, а также на 24 часа. Билеты оплачиваются только в безналичной форме посредством любой действующей дебетовой или кредитной карты ассоциаций Europay, MasterCard или Visa,

– заявил представитель транспортной компании Даниэл Шабик.