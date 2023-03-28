Проездные в Польше: как оформить многоразовый билет в Варшаве, Кракове, Вроцлаве и Познани

28 марта 2023, 15:57
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Источник:

инстаграм TransferGo Ukraine

Если вы часто пользуетесь общественным транспортом в Польше, стоит подумать о приобретении проездного. Это значительно экономнее, чем каждый раз покупать одноразовые билеты.

Так, оформление многоразового билета может быть актуально как для местных жителей, так и для туристов, которые планируют исследовать страну. В зависимости от города, где вы находитесь, правила покупки проездного могут отличаться. Для того чтобы избежать неудобств и штрафов, сегодня отметим основные советы по оформлению проездных билетов в разных городах Польши.

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Что следует знать о проездном в Варшаве

  • Проездным в варшавском общественном транспорте служит Warszawska Karta Miejska – именная городская карта с фотографией.
  • Такой билет делают бесплатно – для этого нужно обратиться в Punkt Obsługi Pasażerów и предоставить свое фото.
  • Чтобы карта дала право на проезд, ее нужно пополнить в переходах станции метро или на железнодорожных вокзалах.

Основные нюансы многоразового билета в Кракове

  • Проездной здесь – это Krakowska Karta Miejska или Krakow City Card.
  • Важно знать, что получить ее могут только лица, прописанные или оплачивающие налоги в Кракове.
  • Оформить проездной можно по адресам: ul. Wielopole 1; ul. Podwale 3/5; os. Центр D bl.7 (Nowa Huta); Pętla autobusowa MPK Dworzec Główny Wschód ул. Pawia 5a; Dworzec Autobusowy Czyżyny, ул. Medweckigo 15.

Как оформить проездной во Вроцлаве

  • Городскую проездную карту UrbanCard делают как в физических отделениях, так и онлайн.
  • Для этого следует обратиться в один из центров обслуживания пассажиров: ul. Grabiszyńska 9; ul. Prusa 75-79; ul. Racławicka 2-4; ul. Ładna 1c.
  • Также можно оформить заявку онлайн. Для этого достаточно заполнить форму на сайте.

Многоразовый билет для проезда в транспорте Познани

  • Оформить карту PEKA (poznańska elektroniczna karta aglomeracyjna) можно онлайн или в пунктах обслуживания ZTM.
  • Пассажир должен предоставить данные о регистрации, PESEL и фото.
  • Забрать готовую именную карту можно в пунктах обслуживания ZTM.
Автор: Назарій Сорока