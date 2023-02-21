Особенности поиска работы в Великой Британии: что стоит знать украинцам

Украинские беженцы хорошо себя зарекомендовали в Европе, ведь пользуясь временной защитой и имея упрощенный доступ к рынку труда, большинство вынужденных мигрантов стремятся найти работу. Такая же ситуация и в Великой Британии.

Так, Великая Британия – в перечне тех стран, которые приняли больше всего украинских беженцев с начала полномасштабной войны. Если вы также оказались в Соединенном Королевстве и планируете устроиться на работу, эти подсказки могут пригодиться вам. В частности, рассказываем о правах, которые следует знать, чтобы не столкнуться с недобросовестными работодателями.

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Что нужно знать о поиске работы в Великой Британии

Украинцы, приехавшие в Соединенное Королевство по одной из схем для беженцев, автоматически имеют право на работу.

Вам нужно создать Share Code – это онлайновый 9-значный алфавитно-цифровой код, предоставленный правительством Великой Британии. Он подтверждает право на работу гражданам других стран.

Минимальная зарплата в Британии – 9,5 фунта в час. Деньги будут поступать на ваш банковский счет.

Как правило, оплатой налогов занимается работодатель. Эта схема называется Pay As You Earn.

Если вы работаете по контракту, то работодатель должен вписать вас в частную пенсионную программу.

Где же искать работу

Можно начать с популярных сайтов, где публикуют актуальные вакансии:

Также можно обратиться в агентство, которое помогает украинцам искать работу, а компаниям – публиковать вакансии:

Следовательно, ища работу за границей, в частности в Великой Британии, учитывайте все важные нюансы.