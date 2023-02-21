Особенности поиска работы в Великой Британии: что стоит знать украинцам
Источник:инстаграм TransferGo Ukraine
Украинские беженцы хорошо себя зарекомендовали в Европе, ведь пользуясь временной защитой и имея упрощенный доступ к рынку труда, большинство вынужденных мигрантов стремятся найти работу. Такая же ситуация и в Великой Британии.
Так, Великая Британия – в перечне тех стран, которые приняли больше всего украинских беженцев с начала полномасштабной войны. Если вы также оказались в Соединенном Королевстве и планируете устроиться на работу, эти подсказки могут пригодиться вам. В частности, рассказываем о правах, которые следует знать, чтобы не столкнуться с недобросовестными работодателями.
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Что нужно знать о поиске работы в Великой Британии
- Украинцы, приехавшие в Соединенное Королевство по одной из схем для беженцев, автоматически имеют право на работу.
- Вам нужно создать Share Code – это онлайновый 9-значный алфавитно-цифровой код, предоставленный правительством Великой Британии. Он подтверждает право на работу гражданам других стран.
- Минимальная зарплата в Британии – 9,5 фунта в час. Деньги будут поступать на ваш банковский счет.
- Как правило, оплатой налогов занимается работодатель. Эта схема называется Pay As You Earn.
- Если вы работаете по контракту, то работодатель должен вписать вас в частную пенсионную программу.
Где же искать работу
Можно начать с популярных сайтов, где публикуют актуальные вакансии:
- https://www.totaljobs.com/jobs/in-uk
- https://www.reed.co.uk/
- https://uk.indeed.com/
- https://uk.jooble.org/
- https://www.bestjobs.eu/en/jobs-in-united-kingdom/ukrainian-friendly
Также можно обратиться в агентство, которое помогает украинцам искать работу, а компаниям – публиковать вакансии:
Следовательно, ища работу за границей, в частности в Великой Британии, учитывайте все важные нюансы.