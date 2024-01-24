Альпы тают: ученые говорят, что к 2050 году горы потеряют треть своих ледников

Неутешительный прогноз обнародовали ученые из Франции и Швейцарии, используя спутниковые снимки и искусственный интеллект.

В Альпах может растаять как минимум треть ледников до 2050 года. По прогнозам ученых, это произойдет даже в том случае, если глобальное потепление не будет прогрессировать.

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Более 30% льда растает

Масштабное исследование было опубликовано в научном журнале Geophysical Research Letters. Чтобы смоделировать процессы и темпы таяния, исследователи использовали алгоритмы, которые разработали сами. Это позволило спрогнозировать скорость таяния ледников по нескольким сценариям.

В первом варианте, если климат останется таким же, как сейчас, Альпы лишатся около 34% объема льда. Площадь ледников сократится, и они отступят на несколько километров. Больше всего пострадают небольшие ледово-снежные участки, которые находятся ниже уровня моря.

Популярный среди туристов альпийский ледник Мер-де-Глас у Шамони, над которым простирается канатная дорога из Франции в Италию, потеряет один из своих четырех рукавов.

Ледник Мер-де-Глас / Фото Unsplash

А самый массивный ледник Альп – Большой Алецкий – отступит примерно на 3 километра. Один из ключевых ледников для научных исследований – Хинтерайсфернер в Австрии – уменьшится наполовину.

Это самая оптимистичная модель ученых, которая не учитывает экстремально сильное таяние в Альпах в 2022–2023 годах.

Но есть и более плохие прогнозы. Некоторые из них предполагают потерю 46% или даже 65% ледового покрова Альп к 2050 году. А это, отмечают исследователи, отразится не только на туристической инфраструктуре альпийского региона, но и на всей планете. Ведь большой объем пресной воды попадет в мировой океан и его уровень повысится.

Горнолыжные курорты Европы под угрозой: нет снега

Ученые предупреждают: из-за изменений климата могут исчезнуть зимние курорты Европы. Все это из-за банальной нехватки снега, которую не смогут полностью перекрыть искусственные машины.

В климатическом исследовании говорится, что более половины всех европейских горнолыжных курортов столкнутся с серьезной нехваткой натурального снега. Проблему почти невозможно решить, если среднемировая температура повысится на два градуса по Цельсию.

Самая большая угроза для горных локаций в Альпах. Больше о том, как глобальное потепление повлияет на горнолыжные курорты Европы – читайте по ссылке.