Эмигрантка из Украины выиграла в Италии 2 миллиона евро

В Итальянском городе Удине недавно произошла сенсация с участием украинки. Женщина выиграла в лотерее огромную сумму денег.

Это произошло в итальянском города Удине. Счастливый билет эмигрантка приобрела 25 августа.

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Как украинка стала миллионершей за один день

Женщина часто покупала лотерейные билеты (10-евровые скретч-карты лотереи Mega Miliardario) в небольшом табачном киоске на улице Виа Рома, владельцами которого является пара китайцев. Руководители магазина подтвердили, что украинка является их постоянной клиенткой.

Хотя эмигрантка каждый раз надеялась на удачу, когда покупала лотерейные билеты, выигрыш двух миллионов евро стал для всех неожиданностью и ошарашил жителей города.

Итальянские газеты пишут, что внезапное обогащение украинки испортило настроение мэру Удине Пьетро Фонтанини. В день выигрыша он организовывал пресс-конференцию накануне местных выборов. Но журналисты отправились искать победительницу лотереи вместо того, чтобы уделить политику ожидаемое внимание.