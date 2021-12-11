Язык польской молодежи: назвали самые популярные сленговые слова Польши 2021

Сленговые слова довольно противоречивы. С одной стороны, лингвисты рекомендуют избегать их для сохранения чистоты языка. С другой – сленг уже давно стал неотъемлемой частью общения молодежи.

Пока продолжаются общественные споры, в Польше объявили результаты конкурса "Молодежное слово 2021 года". Были озвучены сленговые слова и выражения, которые были самыми популярными в течение уходящего года.

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Какие сленговые слова в Польше были самыми популярными в этом году

Первое место в обсуждаемом конкурсе заняло слово śpiulkolot. Именно его назвали "Молодежным словом 2021". В переводе оно означает место для сна. Популярность получило из-за распространенного мема, в котором говорится, что śpiulkać означает спать.

Слово получило огласку благодаря известной инстаграмм-странице Make Life Harder. На ней ежедневные сторис, как правило, заканчиваются фотографиями милых зверюшек. Так, ежедневно животные с инстаграмма наслаждаются śpiulkolot. Идея сразу стала вирусной в интернет-общении.

Самым популярным сленговым словом Польши стало śpiulkolot / Фото Moja Ostroleka

Второе место присудили слову naura (произносится со смягченной буквой r). Слово произошло от nara, что считается прощальным словом в разговорной речи. Термин приобрел популярность благодаря группе Masno, которые на своем канале в ютубе всегда прощаются со зрителями таким образом.

Слово naura является вторым по популярности сленговым словом Польши: смотрите видео

В тройку лидеров попало также сленговое выражение twoja stara, что означает твоя мать. Несмотря на грубость, фраза стала часто употребляемой среди молодых поляков.

Фраза twoja stara вошла в тройку самых популярных сленговых выражений Польши / Изображение Kwejk.pl

Кроме того, жюри конкурса отметило еще одного лидера, не попавшего в список победителей, но очень понравившегося комиссии. Внимание обратили на слово mrozi, являющееся польским соответствием всем известному cringe (оценочное суждение, подразумевающее неодобрение, стыд и возмущение).