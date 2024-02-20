Япония ослабит визовый режим для украинцев: главное о решении

Япония в 2024 году существенно ослабят визовый режим для украинских граждан. В частности, условия улучшатся для людей, которые работают в бизнес-сфере.

Детали рассказали в посольстве Японии в Украине. Отмечают, что катализатором для изменений стала японско-украинская Конференция по восстановлению Украины.

Обратите внимание Больше не будет действовать: Великобритания закрыла одну из двух программ для въезда украинских беженцев

Начнется процесс ослабления визовых требований для краткосрочного пребывания граждан Украины (владельцев обычных паспортов) в Японии с целью дальнейшего развития двусторонних отношений, в частности, культурного обмена,

– говорится в сообщении.

Никаких деталей пока не раскрывают. Отмечают, что дата введения изменений – пока неизвестна.

Для кого ослабят требования

В посольстве отметили, что требования ослабят для:

штатных работников украинских компаний, которые участвуют в проектах сотрудничества между Японией и Украиной;

людей, родственников которых эвакуировали в Японию.

Также стало известно, что многократные визы, действующие в течение 5 лет, будут выдаваться заявителям с высокими доходами и членам их семей. Отмечают, что такие решения должны улучшить условия для:

украинских бизнесменов;

людям, чьи родные нашли приют на территории Японии.

Япония с начала полномасштабного вторжения России поддерживает украинцев. В частности, Сергей Марченко заявил, что в 2023 году Япония стала третьим крупнейшим донором финансовой помощи Украине. Говорится о сумме в размере около 3,6 миллиарда долларов.

