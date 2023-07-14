В Польше из-за украинки эвакуировали весь аэропорт: что она сделала

Украинка попала в неприятную ситуацию в Лодзи. Казалось бы, совершенно невинный поступок вызвал хаос в аэропорту польского города и задержал других пассажиров.

60-летняя украинка собиралась лететь в Лондон. До ее рейса оставалось много времени, поэтому она решила съездить в центр города. Но перед этим сделала такую вещь, из-за которой потом должны были эвакуировать весь аэропорт: и работников, и около 100 пассажиров.

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Подозрительный чемодан

У женщины был небольшой чемодан, но она не хотела брать его с собой на прогулку в город. Поэтому не придумала ничего лучше, чем … спрятать его в женском туалете. Впоследствии на камерах наблюдения нашли видео, где украинка вошла в туалет с чемоданом, а вышла уже без него. Правда, спрятала она его плохо, потому что практически сразу это заметили и сообщили в службу безопасности.

Поскольку подозрительный чемодан был без владельца и поблизости не было никого, кто его забыл, работники аэропорта вызвали саперов. И, конечно, из соображений безопасности, эвакуировали всех людей.

Около сотни пассажиров ожидали свои рейсы на улице / Фото с фейсбука Port Lotniczy Łódź

Выводили людей и проверяли содержимое загадочного чемодана около 2 часов. И когда виновница инцидента вернулась, уже знали, что внутри нет ничего опасного.

Как наказали нарушительницу

Украинка пыталась объяснить службе безопасности аэропорта, что просто не знала, что оставлять багаж без присмотра – запрещено. Женщина была оштрафована на 500 злотых. Успела ли невнимательная украинка на свой рейс в Лондон – неизвестно. Но точно понятно, что другие пассажиры, пережившие не самый лучший день в аэропорту в Лодзи – ее не поблагодарили.