Как лучше добраться до аэропорта Кракова: подробный маршрут из украинских городов

Пока небо Украины закрыто, аэропорты Польши остаются очень популярными для перелетов украинцев. Аэродром в Кракове имеет широкую сеть маршрутов: как классических авиакомпаний, так и лоукостеров.

Аэропорт Кракова – один из самых удобных для украинцев. По своей нагрузке он уступает только столичному аэропорту Шопена в Варшаве. Как удобно добраться до него из украинских городов – подробный маршрут смотрите в материале.

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Как удобно добраться до аэропорта Кракова

Можно доехать на поезде прямо из Львова, Киева и других городов Украины. При этом пассажирам не нужно делать пересадку на автобусы или другой автомобильный транспорт. Если вам нравится путешествовать на поездах, то это ваш вариант.

Чтобы доехать до аэропорта Кракова из Украины, нужно воспользоваться тремя поездами: "Укрзализныци" на участке из Киева, Львова или другого города в Пшемысль, далее польским поездом PKP на участке Пшемысль – Краков, а завершить путешествие польской электричкой Koleje Małopolskie с вокзала Кракова до самого аэропорта.

Поезда из городов Украины в Пшемысль​:

Поезд №715 Киев 11:01 – Пшемысль 20:25

Поезд №053 Киев 19:46 – Пшемысль 06:30

Поезд №705 Киев 20:19 – Пшемысль 04:54

Поезд №089 Киев 22:52 – Пшемысль 11:13

Поезд №036 Одесса 14:58 – Пшемысль 06:30

Поезд №073 Харьков 14:07 – Пшемысль 11:13

Поезд №032 Запорожье 20:15 – Пшемысль 15:18

Больше информации можно найти на сайте "Укрзализныци".

Польская железная дорога PKP отправляет поезда Intercity из Пшемысля в Краков ежедневно с 4:00 до 19:00 каждые 1 – 2 часа. Сама дорога займет 3 часа, а цена билета зависит от выбранного класса вагона (в пределах 50-80 злотых, это 440-710 гривен). Проверить актуальное расписание поездов можно на официальном сайте PKP Intercity.

Поезда PKP из Пшемысля в Краков курсируют каждые полчаса / Фото Polskie Radio

Электрички Koleje Małopolskie ездят ежедневно (каждые 30 минут) между главным железнодорожным вокзалом Кракова Krakow Główny и аэропортом. Время в пути составляет 17 минут. А цена билета – 17 злотых (150 гривен).

Возможны ли опоздания на маршруте

Следует заложить дополнительное время между пересадками на случай опозданий поездов или длительного прохождения паспортного контроля в Пшемысле. Прибытие украинских поездов в Польшу в среднем задерживается на 2 часа. Поэтому закладывайте не менее 3 часов на пересадку на польский поезд в Краков.

Стоимость маршрута в аэропорт Кракова

Сколько будет стоить поездка, можно рассчитать на примере:

Поезд №053 Киев 19:46 – Пшемысль 06:30 (цена 1800 гривен)

06:30 Поезд №3804 Пшемысль 10:15 - Краков 13:03, билет в вагоне второго класса 53 злотых (цена 470 гривен)

Электричка Краков 13:36 – аэропорт Краков 13:53, билет 17 злотых (150 гривен)

В общей сложности выходит 2 420 гривен за железнодорожный маршрут из Киева прямо в аэропорт Кракова.