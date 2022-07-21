Из каких областей Украины больше всего женщин нашли работу в Польше: интересная статистика

Перебывая в Польше вот уже несколько месяцев, украинские беженцы стали активнее искать работу в соседней стране. Из каких областей Украины больше всего женщин трудоустроиться за границей – читайте в нашем материале.

Из каких регионов Украины больше всего беженок нашли работу в Польше

По данным аналитического центра Gremi Personal, от 24 февраля текущего года больше всего трудоустроенных женщин в Польше, выехавших за границу из-за российско-украинской войны, зарегистрировано с Днепропетровщины. На эту область приходится 11,5% украинок, которым удалось найти работу. Среди лидеров также Запорожская, Харьковская, Донецкая и Херсонская области.

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Анализ проведен на основе данных по трудоустройству 2387 женщин

В свою очередь, внизу рейтинга оказались Тернопольская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. Из этих регионов есть меньше всего трудоустроившихся украинок в Польше.



Откуда приехали работающие в Польше украинки / Фото Gremi Personal

В первые месяцы войны украинские женщины не проявляли высокого интереса к работе. Большинство из них считали, что их пребывание в Польше будет временным, стоит переждать максимум месяц. Кроме того, они приходили в себя от стресса. Но на третьем месяце войны женщины начали интересоваться возможностями зарабатывать в Польше,

– говорит директор Департамента рекрутации агентства трудоустройства Gremi Personal Анна Джоболда.

Она также добавила, что чаще всего ищут работу женщины из тех регионов, которые активно обстреливаются российской армией, а также потерявшие мужчин или имущество в Украине.

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