Италия запретила искусственное мясо: хотят сохранить кулинарные традиции

Италия стала первой страной Европы, запретившей продажу и производство искусственного мяса. Так хотят сохранить традиционную кухню и ее обычаи.

Такое решение принял парламент страны. Мясо, выращенное в лаборатории, угрожает культуре и идентичности Италии и оказывает негативное влияние на локальных фермеров. Министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Франческо Лоллобриджида считает, что это решение сможет их защитить.

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Традиционные блюда – только из натурального мяса

Правительство Италии придерживается мнения, что спрос на искусственное мясо плохо влияет на итальянскую культуру и самобытность.

Поэтому отныне в Италии запретили производство и продажу пищи, выращенной из клеточных культур. За нарушение нового закона предприятие может быть оштрафовано на сумму до 150 тысяч евро. Ему даже может угрожать закрытие. Закон также запрещает использование терминов, описывающих продукты искусственного происхождения как мясо.

Некоторые общественные организации отнеслись к запрету критично. Они считают, что это решение не пойдет на пользу Италии, ведь граждане лишатся права выбора. Это также изолирует государство от новых рабочих мест и инвестиций. Но искусственное мясо, которое будет произведено в Евросоюзе, все же сможет попасть в Италию. Это позволяет общий рынок ЕС.

Как производят синтетическое мясо?

Искусственные мясные продукты производят в лаборатории. Посредством биотехнологий их культивируют из клеток животных. В результате получается продукт, очень похожий на натуральное мясо.

Пока искусственное мясо разрешили в США и Сингапуре / Фото David Parry (PA Wire)

ЕС пока до сих пор не одобрил продажу мяса, выращенного в лаборатории. Но его уже разрешили в США и Сингапуре. В июне этого года регуляторы Соединенных Штатов впервые разрешили продажу курятины, культивированной из животных клеток.

А в апреле 2023 ученые впервые вырастили сало в пробирке. Тесты показали, что структура искусственного жира почти идентична натуральному: в синтетическом сале содержались липиды и другие важные для вкуса и аромата составляющие.