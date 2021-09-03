Ходил ночью по улице и выглядел взволнованным: в Италии задержали украинца

В Парме арестовали 23-летнего гражданина Украины. Правоохранители нашли у него оружие и наркотики.

Парня задержали на улице Тоски. Он прогуливался сам ночью. Выглядел странно. Поэтому вызвал подозрение у местных карабинеров.

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Детали ситуации

Карабинеры остановили парня для проверки документов. По словам правоохранителей, украинец во время этой проверки проявлял чрезмерное волнение.

Карабинеры участка Ольтреторренте обыскали украинца и нашли у него нож с лезвием длиной 8 сантиметров. В Италии носить такие предметы на улице запрещено. Кроме того, в карманах парень имел несколько доз гашиша и марихуаны.

Задержанного обвинили в незаконном ношении оружия и хранении наркотиков.