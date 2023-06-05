Попадут не все: итальянские пляжи на лето ограничивают количество посетителей

Итальянцы решили ограничить доступ к пляжам Сардинии на летний сезон. Теперь нужно бронировать место заранее, чтобы отдохнуть в некоторых зонах морского побережья.

С повышением температуры и наступлением лета туристы со всего мира съезжаются на побережье Италии. В этом сезоне итальянские власти вводят ограничения, чтобы сохранить природу. В каких регионах будут действовать новые правила и что делать, чтобы попасть на идеальный пляж – узнаете дальше.

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Лимит отдыхающих на день

Огромная популярность двух крупнейших островов Италии Сицилии и Сардинии дорого стоила местной природе. Эти регионы известны своими живописными пляжами и лазурной водой, поэтому ежегодно тысячи туристов оставляли здесь мусор и вывозили песок.

Новые ограничения будут касаться четырех самых популярных пляжей: Cala dei Gabbiani, Cala Biriala, Cala Golorize, Cala Mariolu. Первые два смогут принимать до 300 человек в день, третий – до 250, последний – до 700 человек.

Живописный пляж Cala Goloritze / Фото Pixabay

Бронирование места и плата за вход

Чтобы гарантированно попасть на выбранный пляж, нужно бронировать место. Для этого следует воспользоваться специальным приложением "Сердце Садинии" (Cuore di Sardegna). Резервировать место нужно за 72 часа до прибытия.

Некоторые пляжи, такие как Cala Goloritze, дополнительно вводят плату за вход. Сбор в 6 евро оплачивается онлайн или на месте. А на Cala Mariolu, одном из самых известных пляжей Сардинии, будут брать по 1 евро за каждую лодку, которая причаливает к берегу. Местные власти уверяют, что такие взносы помогут финансировать уход за пляжами, уборку мусора, обслуживание дорожек и туалетов.

Этим летом на пляже La Pelosa в Италии запретили пользоваться пляжными полотенцами. Разрешены только коврики из волокна или соломы. Проблема в том, что к полотенцам пристает много драгоценного песка, являющегося частью экосистемы пляжа La Pelosa. За несоблюдение этого правила можно получить штраф в 100 евро.