Популярная страна ЕС частично ограничила въезд: каких категорий украинцев коснутся новые условия

С 5 июня 2024 года украинцам без действительного биометрического паспорта отказывают во въезде в Ирландию. Однако, важно отметить, что безвизовый въезд для украинцев останется неизменным и будет продолжать действовать в соответствии с действующими правилами.

Ранее, после российского вторжения в Украину, Ирландия позволяла украинцам въезжать с просроченными биометрическими паспортами или внутренними паспортами, но теперь эти временные меры отменены. Такое заявление сделало Министерство юстиции Ирландии.

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Ирландия запретила въезд украинцам без действующих биометрических паспортов

Начиная с 5 июня 2024 года, украинцы без действительного биометрического паспорта не могут въехать в Ирландию. Для этого им нужен будет действительный биометрический паспорт.

Это прежде всего важно для тех, кто уже получил временную защиту в Ирландии и планирует выезжать за пределы страны,

– говорится в сообщении.

Министерство юстиции разъяснило, что большинство украинцев, которые стремятся въехать в Ирландию, имеют действительные биометрические паспорта, что гарантирует, что новые требования не будут препятствовать въезду в страну.

При этом было объявлено, что бенефициары временной защиты в Ирландии не рискуют потерять свой статус, если не имеют действительного биометрического паспорта. Однако, им необходимо получить биометрический паспорт, чтобы снова въехать в страну после путешествия за границу.

Для чего такое решение?

Приостановление требования по биометрическим паспортам для граждан Украины было согласовано в соответствии с указаниями Комиссии ЕС из-за изменения ситуации после начала войны и необходимостью перехода от экстренного реагирования к более устойчивой практике.

В сентябре 2023 года Ирландия заняла третье место среди стран ЕС по количеству новых прибывших украинцев, которые ищут международной защиты из-за вторжения России.

К слову, в Ирландии в мае 2024 года заявили, что уже в ближайшее время закроют десятки центров размещения украинских беженцев. Это связано с тем, что истекает срок действия почти 70 контрактов.