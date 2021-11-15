Интересные культурные события ноября: куда сходить жителям Кракова

Ноябрь – это время, которое дарит европейцам по-особому уютное настроение. Пока нет декабрьской праздничной суеты, появляется желание посетить интересные события. У жителей административного центра Малопольского воеводства есть большой выбор культурных развлечений.

В конце осени в городе работает много художественных выставок. Проходят спектакли, фестивали и показы фильмов. При этом не следует забывать о соблюдении общеизвестных карантинных правил, таких как ношение масок в помещениях и соблюдение социальной дистанции. На входе у посетителей также могут попросить документ, подтверждающий вакцинацию.

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Куда сходить жителям Кракова в ноябре

Фотовыставка Grand Press Photo 2021

Фотовыставка Grand Press Photo 2021 проходит в Galeria Bronowice. Выставка бесплатна и продлится до 19 ноября. Она состоит из более 270 репортерских фотографий различной тематики, опубликованных в престижных польских медиа в течение 2021 года. Это индивидуальные изображения, фоторепортажи, документальные проекты и произведения представителей молодого поколения.

Белоснежка – выставка Сада огней

Эта выставка началась 5 ноября. Увидеть ее желающие смогут вплоть до 27 февраля 2022 года в Stanisław Lem's gardens full of experiments на aleja Pokoju, 68.

Обычный билет стоит 33 злотых, льготный – 27 злотых. За семейный билет тоже придется заплатить 27 злотых за человека. Стоимость входа для детей до 3 лет составляет 1 злотый.

В парке площадью 6 гектаров для посетителей подготовили почти 30 световых инсталляций на тему популярной детской сказки о Белоснежке и семерых гномах. Выставка дополнена подвижными экспонатами, световыми эффектами и музыкой. Такое зрелище будет интересно не только детям, но и взрослым.

Capella Cracoviensis

Концерт Capella Cracoviensis состоится 19 ноября в Pałac Potockich на улице Rynek 20. Классическая музыка будет звучать в рамках фестиваля Opera Rara. Гости могут насладиться исполнением культовых произведений Людвига ван Бетховена, Франца Шуберта, Йозефа Гайдна, Рихарда Штрауса и других всемирно известных композиторов.

Цена билетов – от 20 до 30 злотых.

Читай PL – ноябрь 2021

Читай PL – это событие, которое происходит онлайн. В ноябре присоединиться к ней могут все желающие на безвозмездной основе. Так, к концу месяца есть возможность послушать 12 бестселлеров.

Чтобы принять участие, нужно загрузить приложение Woblink и в нем просканировать QR-код с одного из расклеенных по городу тематических плакатов.

Open Screen

Фестиваль Open Screen начался 15 ноября. Мероприятие будет проходить до 21 ноября. Оно абсолютно бесплатно.

На Open Screen посетители смогут увидеть в одном месте фильмы краковских создателей, которые были успешно продемонстрированы на Краковском кинофестивале. Это картины, задающие современные тенденции и поднимающие важные вопросы настоящего времени.

Спектакль "Три сестры"

С 16 по 19 ноября в помещении Krakowski Teatr Scena STU (Krasińskiego, aleja, 16) будут показывать постановку пьесы Антона Чехова "Три сестры". У произведения более чем 100-летняя история, оно стало классикой мировой драматургии.

Цены на билеты составляют от 90 до 120 злотых.

Audio Art Festival 2021

Audio Art Festival 2021 продлится до 21 ноября в Hevre, что на улице Meiselsa 18 и в Akademia Muzyczna им. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie на Tomasza 43. Фестиваль объединяет художников со всего мира и их премьерные проекты. Это своего рода интеграция зрительного и звукового искусства.

В зависимости от выбранного события, вход может быть свободным или платным (цены стартуют от 15 злотых).

"Тарас. Возвращение"

Показ украинского фильма "Тарас. Возвращение" состоится 20 ноября в Paradox на улице Krupnicza, 38. Вход свободен для всех посетителей. Организацией события занимается Фонд массовых зрелищ, популяризирующий украинскую культуру в Польше.

Кинолента "Тарас. Возвращение" является экранизацией одноименного романа Александра Денисенко. В фильме говорится о последних месяцах ссылки Тараса Шевченко в Казахстане. По сценарию, сосланный на военную службу в русской царской армии поэт получает сообщение от друзей из Петербурга о том, что Александр II помиловал его лично. Но военное руководство Новопетровского форта делает все, чтобы поэт не познал увольнения.

Музыкальный вечер Андрея Такинданга, лидер группы RECHA

Лидер белорусской группы RECHA Андрей Такинданг даст концерт в Кракове 20 ноября в помещении Pub Jan на Bożego Ciała, 11. Музыкант сыграет на экзотических инструментах.

Стоимость билетов на концерт составляет 20 злотых.

Обратите внимание: курс злого по отношению к гривне составляет 6.44 по данным НБУ.