В Польше вырастут цены на услуги InPost: новые тарифы 2023

Польский частный почтовый оператор InPost объявил об изменении цен на услуги. Новые тарифы относятся как к бизнесу, так и к розничным клиентам.

Так, InPost обнародовал новый прайс-лист, который будет уже действовать с 1 марта в этом году. За некоторые услуги придется платить гораздо больше.

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Новые тарифы InPost в Польше

Согласно тарифам на 2023 год, стоимость услуги Manager Paczek для розничных клиентов составит:

размер A – 16,99 злотых (ранее 14,69 злотых);

размер B – 18,99 злотых (ранее 15,69 злотых);

размер С – 20,99 злотых (ранее 17,39 злотых).

Услуга Paczkomaty 24/7 для бизнес-клиентов будет стоить:

размер A – 12,13 злотых (ранее 10,19 злотых);

размер B – 13,76 злотых (ранее 11,56 злотых);

размер С – 17,53 злотых (ранее 14,73 злотых).

Более высокие цены также будут действовать на услугу "скорый возврат", курьерская доставка, дополнительные комиссии для индивидуальных клиентов станут больше. Кроме этого, предприниматели будут платить больше за курьерские перевозки, когда количество посылок не превышает пяти единиц.

Увеличить стоимость услуг в компании решили из-за подорожания топлива, уровня инфляции и повышения зарплаты работникам.

В 2022 году InPost Group доставила около 745 миллионов посылок. Это на 44% больше, чем годом ранее. В Польше, то есть на основном рынке, где работает компания, объем посылок составил 508,4 миллиона, что на 20% больше, чем в 2021 году.