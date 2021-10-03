Иностранцы не чувствуют себя чужими, – украинка об особенностях обучения в немецком вузе

23-летняя украинка Анна Крымова является студенткой Мюнхенского технического университета. Она рассказала о специфике обучения на магистратуре в Германии, в частности о том, как студенты дорабатывают проекты таких крупных компаний как Siemens и BMW.

До переезда в Германию героиня статьи получила диплом бакалавра в Харьковском национальном университете имени Каразина. В этом вузе Анна Крымова получала специальность математика.

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О расписании занятий в немецком вузе

Анна Крымова отправилась в Мюнхен в октябре 2018 года. Сейчас девушка получает диплом магистра по направлению Data Science в Мюнхенском техническом университете. Обучение проводится на английском языке.

Анна является владелицей стипендии от крупнейшей немецкой службы по академических обменах DAAD. Она получила ее на два с половиной года.

По словам украинки, главная особенность магистратуры в Европе – это возможность корректировать программу под нужды и интересы студента. Так, расписание занятий соискатели образования составляют самостоятельно на специальном университетском сайте. Выбор предметов, утверждает девушка, очень широк. А ограничений по количеству предметов нет. Поэтому студенты могут регистрироваться хоть на все, если имеют такое желание. Некоторые студенты, признается Анна, записываются на много дисциплин, в первые недели ходят на все лекции, оценивают преподавателей, способ изложения материала, а затем оставляют в расписании только те курсы, которые их действительно заинтересовали.

Я имела лишь два обязательных дисциплины, прошла в первом же полугодии. Все остальные предметы распределены по папкам по направлению. В каждой указана определенное количество кредитов – это единица измерения учебной нагрузки студента. Если в папке указано 15 кредитов, студент должен выбрать такое количество предметов из списка, соответствующей этой нагрузке,

– рассказывает Анна Крымова.

В первом семестре девушка имела 5 предметов, во втором – 7. В третьем были стажировки, семинары по одной дисциплине и еще два предмета, из которых Анна сдавала экзамены. А в четвертом семестре украинка имела только два предмета и параллельно писала дипломную работу.

О стажировке в Siemens

В третьем семестре, продолжает Анна, она имела обязательную стажировку. Так украинка попала на работу в компанию Siemens.

Сначала я там прошла месячную практику, а потом осталась как working student. Максимальный объем работы – 20 часов в неделю. В компании я выполняла обязанности Data Analytics Researcher. Кстати, именно поэтому в третьем семестре и уменьшила учебную нагрузку,

– отмечает Анна Крымова.

По словам девушки, в университете, в котором она учится, предусмотрены учебно-исследовательскые стажировки для магистров. Всемирно известные компании, как Siemens и BMW, дают вузу свои незавершенные проекты, а студенты в небольших группах работают над ними.

Кроме того, студентов мотивируют создавать собственные проекты. Еще вуз часто делает ярмарки профессий. Поэтому молодые люди имеют много возможностей найти перспективную работу. Студентов учат составлять резюме, писать мотивационные письма и рассказывают им о правилах успешного прохождения собеседования.

Анна Крымова / Фото Urban

Об особенностях учебного процесса

Мой университет очень большой, поэтому на некоторых популярных предметах, например Machine learning или Deep learning, может учиться около тысячи студентов. Через такие масштабы практически не бывает личного взаимодействия с профессорами. Даже для того, чтобы поставить вопрос о материале, есть специально отведенное время. Однако на узкоспециализированных курсах ситуация другая – там, как правило, учится не более ста студентов, а бывает вообще по 10 – 20

– говорит Анна Крымова.

Украинка замечает, что в Германии образование было диджитализовано еще до пандемии коронавируса. Лекции студенты могут прослушивать на специальном портале. Там же можно выполнить домашнее задание.

На первом курсе, отмечает Анна, учиться труднее. Прежде всего из-за необходимости адаптации. В частности, девушку озадачивало то, в Германии студенты не получают промежуточных оценок, а о своей успеваемости узнают уже по результатам экзаменов.

Система определения успешности в Германии выглядит совсем не так, как в Украине. Так, максимальный балл – 1.0, далее – 1.3, 1.7, 2.0. Худшая оценка, которую зачисляют, – 4.0. Если студент получает 5.0, то ему придется проходить пересдачу.

В немецких вузах есть две сессии. Можно сдавать половину экзаменов на первой сессии в феврале, а остальные – в апреле, перед началом второго семестра. Таким образом у студентов есть больше времени на подготовку. Времени для написания экзамена выделяют очень мало – час, два. Я, хоть и хорошо знала предметы, но не могла нормально работать в таких стрессовых условиях,

– делится Анна.

Результаты экзамена студенты узнают до двух месяцев. С проверкой дипломных работ, говорит Анна, немецкие преподаватели не сильно спешат.

О перспективах после окончания вуза

Возвращаться на родину после окончания учебы украинка не планирует. Она уже нашла в Мюнхене работу по специальности. Работает с августа. Поэтому планирует в дальнейшем жить в Германии.

Здесь очень много международных студентов, поэтому иностранцы не чувствуют себя чужими,

– утверждает Анна.

Иностранные студенты в Германии, кстати, кроме учебы и работы, могут с легкостью найти себе интересное хобби. Это возможно, потому что студенты самостоятельно регулируют количество лекций и практических в расписании. Так, можно увлечься плаванием, скалолазанием, атлетикой или танцами.

Украинка рассказала об обучении в Германии / Фото Urban