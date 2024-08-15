Туристов приглашают бесплатно переехать на райский остров
Источник:The Sun
Райский остров приглашает путешественников переехать. Никаких денег не нужно. Понадобится лишь желание и энтузиазм.
Речь идет об острове Питкэрн, расположенном в Тихом океане. Его считают одним из самых изолированных в мире. Всего на территории острова проживает менее 40 человек. В то же время они стремятся сделать все, чтобы на Питкэрн вернулась активная жизнь. В частности, предлагают туристам бесплатно переехать. Им готовы выдавать визы.
Обратите внимание В Лох-Несси нашли доказательства существования легендарного чудовища: туристы уже могут ехать
Почему местные жители призывают переезжать
Жители острова Питкэрн рассказывают о нем, как о райском уголке. Главная задача – хоть немного увеличить количество населения.
Мы призываем больше людей, чтобы увеличить численность населения, и у нас было много запросов, но только один человек подал заявку на переезд на Питкэрн,
– говорят местные жители.
Самая большая проблема – на Питкэрне фактически нереально найти работу. Местные жители пытались заработать на том, что продавали марки. В то же время со временем маленький бизнес пришел в упадок. Последние 20 лет Питкэрн выживает за счет государственной помощи.
Сейчас эксперты отмечают, что переезд может быть актуальным для цифровых кочевников. Они могут поселиться в райском уголке без ущерба для своих карьер.Поехали в отпуск, а деньги закончились? Не проблема – ваши родные и друзья могут перевести вам нужную сумму за считанные секунды через приложение TransferGo, с которым можно пересылать деньги между странами Европы.