Туристов приглашают бесплатно переехать на райский остров

Райский остров приглашает путешественников переехать. Никаких денег не нужно. Понадобится лишь желание и энтузиазм.

Речь идет об острове Питкэрн, расположенном в Тихом океане. Его считают одним из самых изолированных в мире. Всего на территории острова проживает менее 40 человек. В то же время они стремятся сделать все, чтобы на Питкэрн вернулась активная жизнь. В частности, предлагают туристам бесплатно переехать. Им готовы выдавать визы.

Обратите внимание В Лох-Несси нашли доказательства существования легендарного чудовища: туристы уже могут ехать

Почему местные жители призывают переезжать

Жители острова Питкэрн рассказывают о нем, как о райском уголке. Главная задача – хоть немного увеличить количество населения.

Мы призываем больше людей, чтобы увеличить численность населения, и у нас было много запросов, но только один человек подал заявку на переезд на Питкэрн,

– говорят местные жители.

Самая большая проблема – на Питкэрне фактически нереально найти работу. Местные жители пытались заработать на том, что продавали марки. В то же время со временем маленький бизнес пришел в упадок. Последние 20 лет Питкэрн выживает за счет государственной помощи.

Сейчас эксперты отмечают, что переезд может быть актуальным для цифровых кочевников. Они могут поселиться в райском уголке без ущерба для своих карьер.