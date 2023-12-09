Это может быть последний шанс для фанатов Гарри Поттера прокатиться на Хогвартском экспрессе

Если вы поклонник Гарри Поттера, то это может быть ваша последняя возможность путешествовать на легендарном Хогвартском экспрессе. Известный маршрут в Шотландии может быть закрыт.

Поезд The Jacobite, курсирующий по живописному шотландскому виадуку Гленфиннан может прекратить рейсы со следующего года. Такая угроза возникла из-за проблем с безопасностью. Что произошло и можно ли еще купить билет на маршрут из магического мира Джоан Роулинг – узнаете в материале.

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Магический экспресс под угрозой

Путешествия по шотландскому виадуку Гленфиннан могут прекратиться в следующем году. Хотя поезд и магический, но операторы железных дорог Западного побережья (WCR) должны соблюдать строгие правила безопасности в мире маглов.

Старый локомотив The Jacobite не отвечает требованиям Управления железнодорожного и автомобильного транспорта Великобритании (ORR). У поезда есть проблемы с системой центральных замков на дверях вагонов. Но ее обновление слишком дорогое для компании.

Это может привести к тому, что железнодорожные путешествия по потрясающему виадуку Гленфиннан в Шотландии станут недоступными с марта 2024 года.

Самый популярный железнодорожный маршрут в Шотландии / Фото Unsplash

Что ждет культовый поезд?

Сейчас пытаются исправить ситуацию. Июльская проверка показала, что проблемы с дверными замками в вагонах подвергают риску жизни и здоровье пассажиров. Пока The Jacobite получил разрешение на курсирование до начала 2024 года. Также в отчете критиковали проводников за то, что они не запрещали людям опираться на двери или высовываться из открытых окон во время движения поезда.

В январе мы узнаем решение суда, которое решит дальнейшую судьбу Хогвартского экспресса. Железнодорожная компания заявила, что обновление замков обойдется ей более чем в 8 миллионов евро. А это уничтожит прибыль за долгие годы, поэтому улучшать систему безопасности пока не готовы.

Несмотря на неопределенное будущее легендарного поезда, билеты на сезон 2024 года уже продаются. Первые путешествия по виадуку Гленфиннан должны начаться с 24 марта.

Цены на билеты разнятся. Стандартный дневной проезд для взрослых стоит 76 евро. А вот вариант купе уже значительно дороже – 464 евро.

Маршрут The Jacobite является туристическим магнитом

Железнодорожное путешествие через 21-арочный виадук Гленфиннан в Шотландии с захватывающими видами на озеро Лох-Шил является, несомненно, самой известной частью колеи Вест-Хайленд-Лайн. Путешествие на поезде The Jacobite тянется на 135 километров. На этом маршруте есть множество других исключительных мест.

Около 750 человек каждый день пользуются этой линией в пик сезона. Многие туристы приезжают также, чтобы просто наблюдать, как Хогвартский экспресс проходит через виадук.