Грибной сезон в Польше: что категорически нельзя класть в корзину

Каждый год в Польше в целом и в Малопольше в частности случаются отравления грибами. Известно, что около 12% госпитализаций взрослых людей в отделение токсикологии вызванные употреблением ядовитых грибов. Рассказываем, какие лесные находки являются несъедобными.

В этом году в Отделении токсикологии Университетского госпиталя в Кракове уже зафиксировали несколько случаев отравления бледной поганкой. Ведь коварство ядовитых грибов заключается в том, что неопытные грибники путают их с известными съедобными грибами.

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Какие ядовитые грибы растут в польских лесах

Muchomor zielonawy

Бледная поганка или мухомор зеленый является самым известным ядовитым грибом как в Украине, так и в Польше. Его употребление может привести к трагическим последствиям. Гриб содержит сразу несколько высокотоксичных веществ, в частности фалоидин, попадание которого в организм вызывает некроз печени и смерть за несколько дней. От употребления бледной поганки к проявлениям отравления проходит минимум несколько часов.

Бледная поганка / Фото gribi.net.ua

Muchomor jadowity

Muchomor jadowity (аmanita virosa) – мухомор вонючий. Этот гриб очень похож на бледную поганку, только белый, без желтовато-зеленого оттенка. Он также считается смертельно ядовитым.

Бледную поганку (особенно молодую) и другие белые токсичные мухоморы часто путают с сыроежками, шампиньонами или грибами-зонтиками (на польском kania, они довольно популярны среди местных грибников).

Известно, что более 90% случаев смертельных отравлений грибами в Польше вызваны именно бледной поганкой и белым мухомором.

Мухомор вонючий / Фото gribi.net.ua

Gołąbek wymiotny

Gołąbek wymiotny (russula emetica) – сыроежка рвотная. Этот гриб очень похож на сыроежку. Он имеет белую ножку и красную шляпку.

Сыроежка рвотная содержит ядовитый алкалоид мускарин, который вызывает поражение нервной системы. Первыми признаками отравления, как правило, являются боль в животе, сильная рвота, нарушение зрения. Симптомы отравления появляются уже через 15 – 30 минут после употребления ядовитого гриба.

Сыроежка рвотная / Фото Unsplash

Lejkówka jadowita

Lejkówka jadowita (сlitocybe rivulosa) – говорушка красноватая. Это небольшие пластинчатые грибы. Они очень распространены в Польше, поэтому часто попадают в корзины.

Эти грибы также содержат мускарин и являются очень нейротоксичными. Нередко отравление приводит к смерти. Симптомы поражения появляются за 15 – 30 минут.

Кроме красных, есть и другие виды ядовитых говорушок. Они отличаются по цвету головок и размерами, однако похожи по форме.

Говорушка красная / Фото gribi.net.ua

Pieczarka karbolowa

Pieczarka karbolowa (аgaricus xanthodermus) – шампиньон желтокожий напоминает шампиньоны из супермаркетов.

Характерный признак ядовитого гриба: если нажать на верх шляпки или ножку или разрезать гриб, то в месте нажатия или разреза остается желтый след. Также эти грибы имеют специфический неприятный запах, похожий на запах лекарств.

Употребление ядовитых шампиньонов провоцирует тяжелые поражения желудочно-кишечного тракта.

Шампиньон желтокожий / Фото gribi.net.ua

Krwistoborowik szatański

Krwistoborowik szatański (rubroboletus satanas) – сатанинский гриб. Имеет трубчатую форму. Как правило, выглядит так: светло-серая толстая шляпка и яркая красная мускулистая ножка. Окраска верхушки может варьироваться до розового или оливкового цвета, а ножка иногда бывает светло-оливковой или даже белой. Через эту способность изменяться молодые сатанинские грибы путают со съедобными.

Сатанинские грибы содержат вредный для нервной системы мускарин и вещества, способные вызвать тромбоз. Под действием высокой температуры большинство вредных веществ разрушается и можно отделаться расстройством пищеварения и болью в желудке. Если съесть грибы без надлежащей термообработки, то можно получить очень тяжелое отравление.

Сатанинский гриб / Фото gribi.net.ua

Borowik żółtopory

Borowik żółtopory (caloboletus calopus) – боровик красивый или боровик несъедобный похож на сатанинский гриб. Он не относится к ядовитым грибам. Но считается несъедобным, в частности из-за очень горького вкуса.

Боровик несъедобный / Фото gribi.net.ua

Советы для тех, кто собирает грибы в Польше

Чтобы уберечься от отравления, опытные грибники советуют обходить сомнительные грибы и не класть в корзину грибы малых размеров (их сложно идентифицировать). Неизвестные грибы не стоит трогать руками или ножом, потому что некоторые вещества даже в микродозах могут вызвать тяжелое отравление.

Обратите внимание, что продавать грибы в Польше имеют право только лицензированные грибники, которые сдали государственный экзамен. Поэтому ни в коем случае нельзя покупать лесные находки на стихийных рынках или где-то около дороги.

Если в корзине со съедобными грибами оказался хотя бы один сильно ядовитый гриб, к сожалению, выбросить придется всю корзину.

Также следует запомнить, что при подозрении на отравление грибами нельзя употреблять молоко и молочные продукты и алкоголь, поскольку это ускоряет всасывание токсинов.

Прибегать к самолечению и народным методам не рекомендуется. Лучший способ спасения – это неотложный визит к врачу.