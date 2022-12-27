На праздники в Украину массово возвращаются украинцы: в ГПСУ рассказали, сколько въехало

Украинцы возвращаются домой на рождественские праздники, чтобы провести немного времени с близкими впервые за долгое время разлуки. За последние дни количество прибывших из-за границы существенно возросло.

В ГПСУ рассказали, сколько украинцев пересекло границу в канун праздников

За последние дни поток на границе существенно оживился. Об этом говорится в данных Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

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Так, за сутки 25 декабря западные границы с ЕС и Молдовой пересекли 71 тысячу человек:

въехали 42 тысячи человек, из них 39 тысяч человек – наши сограждане;

уехали – 29 тысяч человек.

Днем ранее, 24 декабря, границу в обе стороны пересекли 104 тысяч человек. На въезд – 55 тысяч человек, из которых 52 тысячи – граждане Украины. Выехали из Украины всего 49 тысяч человек.

В пятницу, накануне праздничного уикенда, в Украину въехали 57 тысяч человек, из них 47 тысяч наших земляков. В общей сложности границу тогда пересекли в обе стороны 107 тысяч человек – это самые высокие показатели с марта 2022 года.