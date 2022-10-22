Как говорить о погоде на польском языке: 30 самых распространенных слов

Погода – вечно актуальная тема, на которую можно говорить с кем-либо: с соседом, с коллегами на работе, с друзьями и знакомыми. А потому не будет лишним находящимся в Польше украинцам иметь на вооружении несколько фраз о погоде на польском языке.

"Dzisiaj jest ładna pogoda, no nie? " – этой фразой вы можете начать разговор с поляком или с полькой, если не знаете, о чем говорить. О погоде принято говорить в любой непонятной или неудобной ситуации. На тему погоды переводят стрелки, когда они хотят избежать ответа, погода меняется каждый день, от погоды часто зависит настроение. Поэтому ловите несколько слов на эту тему, которые пригодятся вам в Польше.

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20 польских слов о погоде

pogoda – погода

opady – осадки

grad – город

deszcz – дождь

niebo – небо

wiatr – ветер

słońce – солнце

temperatura – температура

chmura – облако

zachmurzenie – облачность

burza – буря

grzmot – гром

mgła – туман

tęcza – радуга

wilgoć – влажность

ciśnienie – давление

mróz – мороз

przymrozki – заморозки

śnieg – снег

gołoledź – гололед

zamieć śnieżna – снежная метель.

Как описать погоду на польском языке

Хорошую погоду поляки могут назвать "przyjemna", солнечную – "słoneczna". Когда тепло, то можно сказать "ciepło", а когда жарко – "upał".

Если погода плохая, ее можно описать словами "brzydka" и "nieprzyjemna". Если прохладно, подойдет слово "chłodno", а когда очень холодно – "zimno".