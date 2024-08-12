Аутентичнее, чем Париж: блогер назвала город Франции, который является настоящей "скрытой жемчужиной"

Париж продолжает удерживать позицию одного из самых посещаемых городов мира, привлекая миллионы туристов каждый год. Многие путешественники, направляющиеся во Францию, устремляются в столицу, часто не обращая внимания на разнообразные менее известные достопримечательности страны.

Хотя Париж, несомненно, очаровывает посетителей, многочисленные скрытые жемчужины по всей Франции предлагают уникальные впечатления, которые ждут своего открытия. В частности, уютный город Руан может легко составить конкуренцию переполненному Парижу.

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Руан вполне может составить конкуренцию Парижу

Так, эксперт по путешествиям из Великобритании Тор Бриерли призвала туристов обратить внимание на уютный французский городок Руан – более аутентичный, чем Париж, который также радует непринужденной атмосферой.

Если вы ищете французский город с более аутентичной и непринужденной атмосферой, который все еще полон вещей, что можно увидеть и сделать, то я рекомендую Руан. Эта скрытая жемчужина является культурной и исторической столицей Нормандии и невероятным местом для посещения осенью,

– пишет путешественница со стажем.

При этом она назвала 3 главные причины, почему стоит посетить этот город.

Красота Руана

Город может похвастаться второй по величине коллекцией архитектурных памятников во Франции. В отличие от Парижа, который неизменно удерживает первое место, ключевые достопримечательности города расположены в непосредственной близости друг от друга, что повышает удобство для посетителей, предпочитающих пешие прогулки.

История Руана

По словам блогера, это место считается идеальным для любителей истории.

Если вы хотите совершить историческую экскурсию по городу, то я рекомендую вам начать с исторического музея Жанны д'Арк... Комната под названием Salle de l'Officialite в музее – это фактическая комната, где Жанну судили и приговорили к смерти в 1431 году,

– пишет путешественница.

Вход в музей стоит 11 евро с человека, или же можно получить скидочный билет для семьи из четырех человек за 32 евро. Выставка открыта с 10:00 до 19:00.



Музей Жанны д'Арк / Фото en.normandie-tourisme.fr

За дополнительные 2 евро с человека посетители могут приобрести билет в L'aitre Saint-Maclou, расположенного всего в 3 минутах ходьбы от отеля. Это место, известно своей загадочной, но жуткой историей, – когда-то это была чумная яма. Деревянные рамы здания украшены черепами, костями и другими жуткими напоминаниями о ее прошлом.

А Собор Парижской Богоматери является центральным элементом Руана, символизируя богатое наследие и архитектурное величие города. Примечательно, что его главный шпиль признан самым высоким во Франции, что делает его четвертой самой высокой церковью в мире.

Кроме того, интересное о соборе заключается в том, что Ричард Львиное Сердце, знаменитый король Англии, имел глубокую привязанность к Руану, что привело к тому, что его сердце было похоронено в его стенах.



Собор Парижской Богоматери в Руане / Фото en.visiterouen.com

Непринужденная атмосфера Руана

Это относительно небольшой город, где нет парижской суеты, а люди – гораздо доброжелательнее.

Вы можете задержаться в ресторанах и барах, наблюдая за окружающим миром, а в Старом городе практически невозможно найти бар или кафе, из окон которых не открывался бы потрясающий вид. Виктор Гюго описал Руан как "город сотни шпилей", что на самом деле говорит все, что вам нужно знать о пейзажах,

– отмечает путешественница.

Отдавая должное местным кулинарным традициям, она рекомендует попробовать Canard a la Rouennaise – многовековой рецепт жареной утки.

Заметим, что добраться до Руана можно всего за 2 часа и 40 долларов поездом из парижского аэропорта Шарля де Голля, тогда как из центра Парижа поезд доедет за 1 час 30 минут, а цены на билеты стартуют от 8 долларов.

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