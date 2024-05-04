Засуха открыла человечеству давно забытый город: на поверхности – верхушка старинного храма

Филиппины накрыла сильная жара. Засуха вернула человечеству давно забытый город Пантабанган. Он был расположен в провинции Нуэва-Эсиха.

Пантабанган "перенесли" на новое место еще в 1970-х годах. Тогда в провинции Нуэва-Эсиха строили новую дамбу. Тогда же история старинного Пантабангана завершилась. Однако сейчас – через несколько десятилетий – город снова "поднялся" на поверхность.

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Когда люди узнали, что руины древнего города снова можно увидеть, они начали массово съезжаться в провинцию. Сейчас жители соседних территорий получили новый источник дохода и замечают, что сейчас зарабатывают в разы больше. Туристы ловят момент, чтобы собственными глазами увидеть Пантабанган.

Когда я услышала о том, что затонувшая церковь в старом городе Пантабанган всплыла на поверхность, я была взволнована и захотела ее увидеть,

– говорится в сообщении.

В то же время аномальная жара усложняет жизнь туристам. Сейчас на Филиппинах так припекает, что людей уже призывают не выходить на улицу днем. В местных школах остановили обучение. Путешественников призывают не ехать на Филиппины сейчас, поскольку желанный отпуск может превратиться в настоящий ад.