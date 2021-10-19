На главном вокзале Варшавы установили "лестницу-пианино": оригинальное видео

Посетителям центрального вокзала Варшавы предлагают интересное занятие. Они могут сыграть мелодию, пробежавшись по музыкальной лестнице.

Сыграть на таком необычном "пианино" можешь каждый желающий. Это – инициатива польской компании Totalizator Sportowy.

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Акция связана с продвижением конкурса пианистов имени Шопена. Чтобы сыграть произведение известного композитора, нужно быстро перепрыгивать со ступеньки на ступеньку. Каждая из них при нажатии издает звук определенной ноты. Впрочем, и без этого можно прекрасно провести время, подбирая собственную мелодию.

Музыкальная лестница в Варшаве: смотрите видео

Кроме этого, в различных варшавских торговых центрах появились фортепиано, на которых будут играть лучшие пианисты страны. Все это приурочено к финалу конкурса Шопена, который проводится в польской столице уже восемнадцатый раз.

Что следует знать о конкурсе Шопена

Источник: "Википедия"

Это конкурс академических пианистов, который организуют в Варшаве раз в 5 лет. Действо посвящено исключительно музыке Фредерика Шопена.

Впервые его провели еще в 1927 году. Такая инициатива принадлежала польскому пианисту и музыкальном педагогу Ежи Журавлеву.

Победителям и лауреатам вручают премии. Также жюри определяет, кто заслуживает специальные призы за лучшее исполнение произведения в определенном жанре.

В Варшаве на местах, связанных с композитором, установили "лавочки Шопена". Их есть 15. Нажав специальную кнопку, можно послушать 30-секундный фрагмент самых популярных произведений музыканта.