Еще один популярный город вводит туристический налог

В Эдинбурге (столице Шотландии) намерены ввести туристический налог. Планируется, что полученные деньги будут тратить на развитие города.

Эдинбург– очень популярен среди туристов. Особенно многие путешественники прибывают туда летом. В то время, когда другие популярные города накрывает аномальная жара, в Эдинбурге можно наслаждаться прохладой.

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Как налог поможет Эдинбургу

Кэмми Дэй – председатель городского совета Эдинбурга – заметил, что введением туристического налога намерены помочь старинному городу.

Это значительно увеличит нашу способность инвестировать в Эдинбург: от поддержки города в чистоте до реагирования на чрезвычайную ситуацию с жильем. Так мы можем обеспечить будущее Эдинбурга как лучшего глобального туристического направления,

– говорится в сообщении.



Эдинбург– мечта миллионов туристов / Unsplash

Ожидают, что сбор туристического налога может стартовать уже в 2025 году. Тогда к 2029 году Эдинбург получит дополнительные 50 миллионов фунтов стерлингов. За эти деньги можно существенно улучшить город.

Теперь должны начаться обсуждения. К ним должны присоединиться, в частности, местные жители. Мнение туристов тоже готовы выслушать.

Следует заметить, что туристический налог не является обычной практикой для Шотландии. Там с этим форматом пока только знакомятся.