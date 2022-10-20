В Германии сгорел приют для украинских беженцев: в полиции подозревают поджог

На севере Германии вспыхнуло здание, где были размещены украинцы, покинувшие Украину из-за полномасштабной войны. В полиции не исключают, что пожар устроили намеренно.

Инцидент произошел в ночь на 20 октября в муниципалитете Гросс-Стремкендорф возле Висмара. Пожар вспыхнул в приюте для беженцев из Украины, который обустроили в здании гостиничного комплекса Schäfereck.

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Что известно о пожаре в приюте украинцев в Германии

В этот вечер в здании находились 17 человек – 14 граждан Украины и 3 сотрудника Красного креста. К счастью, никто не пострадал и здоровью людей ничего не угрожает.

Согласно текущей информации, все 14 жителей невредимы и были эвакуированы. С тремя сотрудниками Красного креста тоже ничего не произошло,

– говорится в сообщении представителя германской коммуны.

На место происшествия прибыли около 120 сотрудников экстренных служб. Когда спасатели приехали, сотрудники гостиницы и очевидцы пытались гасить пламя своими силами, используя огнетушители. Однако огонь быстро опрокинулся на соломенную крышу, в результате чего от здания остались только наружные стены.

Немецкая полиция подозревает, что причиной пожара в приюте для украинцев стал поджог. Более того, в тот же день правоохранители приезжали в гостиничный комплекс, потому что кто-то на входной табличке нарисовал свастику.

Исходя из моего многолетнего опыта работы пожарным, я предполагаю, что пожар был устроен нарочно,

– добавил окружной голова Тино Шоманн.

Местная прокуратура поручила полиции выяснить точную причину пожара в рамках возбужденного уголовного дела.

Пожар в приюте для украинцев в Германии