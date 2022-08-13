5 мест в Праге, где готовят самое вкусное мороженое

13 августа 2022 , 17:17
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Источник:

инстаграм Чехия Онлайн

В Чехии лето не сбавляет обороты, поэтому сезон мороженого продолжается. Рассказываем, где в Праге порадовать себя вкусным охлаждающим и освежающим десертом в жаркий день.

Где можно попробовать самое лучшее мороженое в Праге? Делимся небольшим путеводителем по локациям, в которых готовят самое вкусное, свежее и необычное мороженое в чешской столице. Этот топ – для настоящих ценителей сладкого и не только.

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5 заведений с самым вкусным мороженым в Праге

Angelato

Первое кафе Angelato открылось в 2007 году. Вкусное мороженое от семейной мануфактуры, приготовленное ремесленным способом из фермерских продуктов, полюбилось горожанами. Кафе постоянно поражает необычными вкусами.

  • Rytířská 27, Praha 1
  • Újezd ​​24, Praha 1
  • Bělohorská 50, Praha 6
  • Dejvická 24, Praha 6

Puro Gelato

Здесь готовят джелато – итальянский замороженный десерт из свежего молока, сахара, сливок с добавлением ягод, орехов, фруктов или шоколада.

  • Na Hrobci 410/1, Praha 2
  • Palác Karlín, Thámova 289/13, Praha 8
  • Rybalkova 29, Praha 10
  • Vítězné náměstí 3, Praha 6

Zmrzlinář

Это заведение специализируется на классическом сливочном мороженом из свежих продуктов, без химических добавок.

  • Slezská 15, Praha 2

Parlor

Вы когда-нибудь пробовали сэндвич с мороженым? Если нет, приходите в кафе Parlor. Здесь вы сможете создать сладкий сэндвич по своему вкусу. Вам предложат выбрать печенье, мороженое, посыпку и соус.

  • Křižíkova 37, Praha 8

Crème de la Crème

Банан с какао, горячий шоколад с чили, соленый карамель и кокос. В Crème de la Crème можно отведать итальянское мороженое со всеми этими вкусами. Помимо постоянного меню, в кафе предлагает 30 сезонных видов.

  • Národní 341/23, Praha 1
  • Průbežна 1939/58, Praha 10
  • Pod Kaštany 236/2, Praha 6
  • Husova 231/12, Praha 1
  • Francouzská 761/21, Praha 2.

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Автор: Назарій Сорока