5 мест в Праге, где готовят самое вкусное мороженое
Источник:инстаграм Чехия Онлайн
В Чехии лето не сбавляет обороты, поэтому сезон мороженого продолжается. Рассказываем, где в Праге порадовать себя вкусным охлаждающим и освежающим десертом в жаркий день.
Где можно попробовать самое лучшее мороженое в Праге? Делимся небольшим путеводителем по локациям, в которых готовят самое вкусное, свежее и необычное мороженое в чешской столице. Этот топ – для настоящих ценителей сладкого и не только.
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5 заведений с самым вкусным мороженым в Праге
Angelato
Первое кафе Angelato открылось в 2007 году. Вкусное мороженое от семейной мануфактуры, приготовленное ремесленным способом из фермерских продуктов, полюбилось горожанами. Кафе постоянно поражает необычными вкусами.
- Rytířská 27, Praha 1
- Újezd 24, Praha 1
- Bělohorská 50, Praha 6
- Dejvická 24, Praha 6
Puro Gelato
Здесь готовят джелато – итальянский замороженный десерт из свежего молока, сахара, сливок с добавлением ягод, орехов, фруктов или шоколада.
- Na Hrobci 410/1, Praha 2
- Palác Karlín, Thámova 289/13, Praha 8
- Rybalkova 29, Praha 10
- Vítězné náměstí 3, Praha 6
Zmrzlinář
Это заведение специализируется на классическом сливочном мороженом из свежих продуктов, без химических добавок.
- Slezská 15, Praha 2
Parlor
Вы когда-нибудь пробовали сэндвич с мороженым? Если нет, приходите в кафе Parlor. Здесь вы сможете создать сладкий сэндвич по своему вкусу. Вам предложат выбрать печенье, мороженое, посыпку и соус.
- Křižíkova 37, Praha 8
Crème de la Crème
Банан с какао, горячий шоколад с чили, соленый карамель и кокос. В Crème de la Crème можно отведать итальянское мороженое со всеми этими вкусами. Помимо постоянного меню, в кафе предлагает 30 сезонных видов.
- Národní 341/23, Praha 1
- Průbežна 1939/58, Praha 10
- Pod Kaštany 236/2, Praha 6
- Husova 231/12, Praha 1
- Francouzská 761/21, Praha 2.
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