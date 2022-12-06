Скандинавский дом с сауной и чаном: место возле Варшавы для зимнего отдыха

Недалеко от польской столицы можно окунуться в настоящий скандинавский колорит. Все, что нужно, – устроить отдых в HejHus – атмосферном деревянном коттедже, расположенном в часе езды от Варшавы.

Устали от городской суеты и планируете "убежать" от цивилизации, чтобы эмоционально перезарядиться? Отправляйтесь в польское село Strzyże, что в 60 километрах от Варшавы. Именно там расположен HejHus – скандинавский домик, созданный по концепции "лагом".

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Что такое "лагом" (lagom)

Lagom – новый скандинавский тренд жизни, вытесненный hygge (хюгге). В переводе со шведского языка это означает "достаточный", "умеренный". Если принцип "хюгге" – это комфорт, то суть "лагом" – баланс того, что по-настоящему необходимо. Эта философия учит довольствоваться тем, что есть, а не тратить жизнь на погоню за бесчисленным количеством вещей или достижений.

Дом HejHus возле Варшавы / Фото instagram

Чем особенный скандинавский дом HejHus

Минималистичный коттедж на 35 квадратных метров возвели посреди природы – территория вокруг засажена лесом, а совсем рядом протекает река. Кроме самой жилой площади, в распоряжении гостей будет большая терраса с чаном и большой земельный участок. Среди высоких сосен можно найти столик на двоих, гамак и качели.

Внутри коттеджа есть диван, стол, небольшая кухня и две двуспальные кровати. Самой большой изюминкой, безусловно, являются панорамные окна, простирающиеся от потолка к полу. Из них целый день можно любоваться природой, полями и лесом.

Скандинавский коттедж расположен среди природы / Фото instagram

Нашей целью не было создать в Мазовии Скандинавию. Нас вдохновляет этот регион как пример архитектуры и мышления о пространстве. Мы хотели создать пространство, которое позволяло бы отдыхать за городом. Здание спроектировано так, чтобы слиться с окружающей природой, стать ее частью. Простота форм и минимализм интерьера позволяет нам просто отдохнуть,

– говорят авторы проекта.

Сколько стоит отдых в HejHus возле Варшавы

Проживание в HejHus не самое дешевое – 599 злотых за ночь, а во время праздников и длинных выходных – 699 злотых в сутки. В стоимость входит эксклюзивный домик, чан на дровах, сауна, доступ к книгам и небольшой сюрприз – угощение от хозяев.



Домик, созданный по концепции "лагом" / Фото instagram



Интерьер дома HejHus / Фото instagram

Интерьер дома HejHus / Фото instagram