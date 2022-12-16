На лыжи в Испанию: как добраться к горнолыжным курортам Каталонии на поезде и автобусе

Вы думаете, что в Испании есть только море и солнце? Хотя испанский климат действительно в основном теплый, вместе с тем, там работают горнолыжные курорты. В стране активно развивается сфера зимнего отдыха.

Следовательно, зимний сезон в Каталонии можно считать официально открытым. Поэтому самое время рассказать, как добраться до каталонских горнолыжных курортов общественным транспортом. К тому же покататься на лыжах или сноуборде в Испании гораздо дешевле, чем во Франции, Австрии или Швейцарии.

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На какие горнолыжные курорты Каталонии можно добраться автобусом

До горнолыжного курорта Boí Taül, открывший свои девять трасс, можно доехать на так называемом снежном автобусе (Bus de la nieve) из Вилалбера (отправление в 7:45 утра). Стоимость поездки – всего 1 евро.

Курорт Puerto Ainé открыл семь трасс и приготовил для аренды лучшее снаряжение. Туда можно доехать автобусом Skibus из Лериды и Балагера за 42,00 евро или из Тремпо, Побла-де-Сегура, Сорт и Риальп за 36,50 евро. В стоимость включен дневной абонемент.

На курорт Espot также отправляется Skibus из Лериды и Балагера за 42,00 евро, а из Тремпо, Побла-де-Сегур, Сорт и Риальп – за 36,50 евро. Дневной абонемент также входит в стоимость.

Горнолыжные курорты Каталонии / Фото elperiodico

К каким горнолыжным курортам Испании едут поезда

На некоторые горнолыжные курорты Каталонии можно уехать даже из центра Барселоны. Если вы хотите доехать до Ла Молина, наиболее удобным вариантом, позволяющим сразу забронировать подъем и спуск, является поезд Skitren. В стоимость менее 50 евро входит проезд туда и обратно с любой станции Барселоны, откуда отходят поезда Rodalies, однодневный абонемент и трансфер до станции. Вы можете купить билет на любой станции Rodalies или на официальном сайте курорта La Molina.

Поезд на горнолыжный курорт Vall de Núria из Барселоны обойдется в 38 евро. Этот билет включает проезд поездом, который отправляется с любой станции Rodalies в Рибес-де-Фрезер, а затем на скоростном поезде можно доехать до долины Vall de Núria.